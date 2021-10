Christian Signol : "j'ai écrit Les Enfants Des Justes en hommage à mes grands-parents"

Dès mercredi 13 octobre, Fabien Onteniente et son équipe tourneront en Périgord noir les premières scène du téléfilm Les Enfants des Justes avec Gérard Lanvin, Mathilde Seigner et Philippe Torreton dans les rôles principaux. Une histoire adaptée du roman du même nom de Christian Signol paru en 2012. Il raconte l'histoire d'un couple de Périgourdins qui habite en bordure de l'Isle, qui croise à l'époque en 1942 la ligne de démarcation. Virgile et Victoria aident ceux qui le souhaitent à rejoindre la zone libre. Le couple qui n'a pas réussi à avoir d'enfants, cache Sarah et Elie, deux enfants juifs qu'il vont traiter comme leurs propres enfants.

Un hommage à ses grands parents

"Avec ce livre, ai voulu rendre hommage à mes grands parents qui avaient aidé beaucoup de réfugiés pendant la guerre confie Christian Signol. J'ai donc cherché un lieu en Dordogne où passer la ligne de démarcation parce que ça me paraissait être le lieu typique pour un roman avec des ressorts dramatiques. Je suis allé à Montpon-Ménestérol, qui était donc sur la ligne de démarcation. J'ai trouvé sur place un vieil homme qui m'a expliqué où elle passait et ce qui se passait à l'époque. J'ai fait beaucoup de recherches et finalement, j'ai écrit ce roman sans grande difficulté, mais avec beaucoup d'émotion. Parce que finalement, les deux héros qui dans le roman s'appellent Virgile et Victoria, ressemblent beaucoup à mes grands parents".

Christian Signol très satisfait du casting

Christian Signol, qui a cédé les droits de son roman, et qui n'a par conséquent plus de droit de regard sur l'adaptation qui en est faite à la télévision, reconnaît être satisfait des acteurs qui ont été choisis pour incarner ses personnages. "Je suis content confie-t-il. Ils ne ressemblent pas physiquement aux miens, mais je suis très content du choix parce que quand même, Gérard Lanvin, Mathilde Seignier, Philippe Torreton, c'est quand même quelque chose! En général dans les téléfilms, les acteurs ne sont pas de ce niveau, ils ne sont pas aussi connus. Je suis donc très satisfait de ce casting".

Un habitué des adaptations à la télévision

Ce n'est pas la première fois qu'un roman de Christian Signol est adapté à la télévision. En 1995, La Rivière Espérance, qui relatait les aventures des gabariers sur la Dordogne, avait été mise à l'écran par Josée Dayan. L'histoire, déclinée en neuf épisodes d'1h40, avait connu un gros succès à l'époque. Du coup, Christian Signol n'est pas angoissé à l'idée de voir l'un de ses livres adapté au petit écran. "Je sais depuis La Rivière Espérance que l'image et l'écrit, ne sont pas du tout la même chose et qu'on ne peut pas rendre à l'image ce qu'on a écrit, ce sont deux domaines artistiques complètement différents. Donc je ne suis pas angoissé car je sais dès aujourd'hui que ce ne sera pas exactement le livre. Ça ne l'était pas pour la rivière Espérance et ça ne peut pas l'être là non plus. Je pense que c'est plutôt les gens de la télévision, du cinéma, le metteur en scène et les acteurs qui doivent être angoissés, plaisante l'écrivain à succès, mais moi je ne le suis pas du tout".

Le réalisateur Fabien Onteniente © Radio France - Emmanuel Claverie

Fabien Onteniente bouleversé par le livre

Connu pour ses comédies déjantées, grands succès du box-office, comme Camping, Jet Set ou Disco, Fabien Onteniente ne cache pas son impatience de débuter le tournage, lui qui depuis toujours rêvait de tourner avec Franck Dubosc un film de guerre. "On rêve toujours de ce qu'on n'a pas fait explique le réalisateur. Mon agent Elisabeth Tanner m'a fait découvrir ce livre que j'ai dévoré. J'ai été bouleversé répète le réalisateur. Christian Signol a une façon de raconter le terroir et les régions comme personne. Et puis, évidemment, avec ce sujet sensible des enfants juifs qui sont récupérés par des gens qui n'ont jamais eu d'enfants, un couple qui est un peu usé par les habitudes, qui renaît. Je me suis projeté, je me suis vu dans ce couple qui va être interprété par Gérard Lanvin et Mathilde Seigner" confie-t-il.

"Vous savez ajoute-t-il, moi j'adore l'Histoire! Je suis quelqu'un qui fait rire, mais je n'écoute que des chansons tristes, je regarde des documentaires historiques. Je ne suis une personne un peu particulière, toujours un peu portée vers la mélancolie. Mes vrais proches le savent déjà que je suis porté sur des films d'émotion parce qu'en fait je suis une personne assez particulièrement sensible -ce qui est pas toujours facile à vivre- mais il ne m'est pas difficile de passer à ce registre-là".

Les enfants des Justes devrait être programmé sur France Télévision dans le courant du deuxième semestre 2022.