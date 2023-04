Christine and the Queens, Selah Sue... le festival du Cabaret vert complète sa programmation 2023

Christine and the Queens aux International Music Awards en novembre 2019

Après avoir annoncé 51 noms le 1er février dernier , le festival du Cabaret Vert dégaine une dernière salve de 30 artistes programmés pour la 17ème édition, du 16 au 20 août prochain à Charleville-Mézières. Plus de 120 concerts seront donnés en cinq jours.

Des têtes d'affiche francophones

Christine and The Queens défendra sur la grande scène du Cabaret Vert son nouvel album "Paranoïa, Angels, True love" à paraître le 9 juin prochain. La chanteuse Madonna participe à 3 des 20 titres attendus. Le premier single, "To be honest", est déjà disponible. La chanteuse originaire de Nantes a annoncé une tournée 2023-2024 qui compte actuellement 37 dates. À l'agenda de Christine and the Queens figure une semaine américaine qui se conclura le 23 avril par un concert à Coachella, l'un des plus grands festival du monde.

Christine and the Queens - To be honest (Official Music Video)

Déjà passée par le Cabaret Vert en 2015, la chanteuse belge Selah Sue n'avait plus sorti d'album jusqu'à l'année dernière avec "Persona", où elle mêle soul, pop, rap... Son jeune compatriote Pierre de Maere a connu le succès en 2022 avec son single "Un jour, je marierai un ange", devenu disque de diamant. Son premier album est sorti en janvier dernier. 2023 est l'année de la confirmation : reconnu "Talent France Bleu, Pierre de Maere a été sacré révélation masculine de l'année aux dernières Victoires de la Musique.

PIERRE DE MAERE - Un jour je marierai un ange (Clip Officiel)

Se produiront également sur le festival du Cabaret 2023 Foucheé, chanteuse soul américaine révélée sur TikTok, Aloïse Sauvage, le groupe de punk californien Scowl, le groupe de hardcore Zulu, The Inspector Cluzo, les rockers sensibles des Psychotic Monks...

Le pass 5 jours est à 225 euros, 4 jours à 165 euros, 3 jours à 115 euros. La billetterie est ouverte.