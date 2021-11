Pas de victoire au Prix Goncourt pour la Castelroussine Christine Angot

C'est sans doute la récompense la plus prestigieuse en France pour un écrivain : le Prix Goncourt a été décerné ce mercredi à Mohamed Mbougar Sarr, âgé de 31 ans et auteur de "La plus secrète mémoire des hommes". Quatre romans étaient parmi les finalistes du concours. On retrouvait la Castelroussine Christine Angot. La romancière vient de signer "Le Voyage dans l'Est", un livre où elle revient sur l'inceste et les violences sexuelles dont elle a été victime de la part de son père pendant son adolescence. Un roman remarqué en cette rentrée littéraire et qui lui a d'ailleurs permis de remporter le Prix Médicis mardi 26 octobre. Christine Angot ne fera pas coup double.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix