Christophe Dechavanne participe ce week-end au 32ème Rallye Régional du Lochois

Genillé, France

Le célèbre animateur de "Coucou c'est nous" et "Ciel mon mardi" sur TF1 sera dans le Lochois le samedi 8 juin et dimanche 9 juin pour participer au 32ème Rallye Régional du Lochois à Genillé en Indre-et-Loire. Il va concourir au volant d'une Clio R3T. Christophe Dechavanne fera un repérage du parcours (93 km) samedi matin. Le départ de la course aura lieu le dimanche matin à 8h30 du stade de foot de Genillé. L'arrivée est prévue au même endroit à 15h30.

Christophe Dechavanne est un habitué des courses automobiles et possède déjà un palmarès garni :

- Champion de Belgique en Procar en 1996 et 1997

- Vice-champion de France en Super Tourisme en 1998

- 3ème aux 24h de Chamonis

- Participation au trophée Andros, aux 24h du Mans.....