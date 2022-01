Christophe Maé, Lilian Renaud, Jérémy Frérot, Louane, Kyo... au festival Rolling Saône 2022 à Gray !

Le festival Rolling Sâone à Gray (Haute-Saône) veut mettre le paquet pour son retour "après deux ans de silence et d'incertitudes". La programmation de l'édition 2022 a été dévoilé ce vendredi soir, avec plusieurs têtes d'affiches. "On va revivre... enfin!" confient les organisateurs de ce festival de chanson française, en détaillant les groupes annoncés sur la scène de la halle Sauzay, entre le 26 et le 28 mai.

Christophe Maé et Jérémy Frérot le premier jour

Dès le jeudi 26 mai, les chanteurs français Jérémy Frérot et Christophe Maé ouvriront le festival haut-saônois. Jérémy Frérot, ancien des "Fréro Delavega", tourne maintenant en solo. Il a sorti son deuxième album.

Christophe Maé fête lui ses quinze ans de carrière avec une tournée de quelques dates seulement.

Pour ce jeudi 26 mai, il y aura aussi des concerts de Marraine Coque, Les Grenouilles de Salem, Desybes et No One is Innocent.

Kyo et Suzanne pour le deuxième jour

Les groupes Kyo et Suzanne prendront le relais sur scène le vendredi 27 mai. Le groupe Kyo, qui vient de fêter ses 20 ans, reprend du service avec un sixième album.

De son côté, Suzanne vient pour son album "Toï-toï", présenté comme "saisissant et furieusement vivant" pour les organisateurs de Rolling Saône.

Le vendredi 27 mai se succèderont aussi sur scène les groupes Ignition, Lilavati-Keith, Hatik.

Lilian Renaud, Louane et Ofenbach en clôture

Le troisième et dernier jour du festival sera marqué par les concerts du Franc-comtois Lilian Renaud, gagnant de l'émission The Voice 4 et chroniqueur sur France Bleu Besançon.

Il laissera ensuite la place sur scène à Louane, qui s'est fait connaître dans la film "La famille Bélier" et qui a sorti son troisième album en 2020.

En clotûre du festival également, le groupe Ofenbach, un duo d'électro ave un compteur d'un milliard de streams en quatre ans.

Le samedi 28 mai donnera la part belle aussi aux groupes Blazergrad, 47ter et Qqun.

Le paiement cashless en nouveauté

Pour la première fois cette année, le festival propose un paiement dématérialisé, le cashless. Les spectateurs pourront payer avec une carte munie d'une électronique, dans l'enceinte du festival, dans les stands de buvette, restauration etc. Cette carte remplace les jetons.

Les billets sont en prévente sur internet, sur le site du festival Rolling Saône. Les tarifs sont les suivants :