Christophe Maé : "Ma vie d'artiste est en stand-by"

Depuis le début du confinement et l'instauration des mesures de sécurité sanitaire, les tournées sont reportées voire annulées. À l'occasion de l'émission spéciale "Retour en Scène", Christophe Maé se confie et fait le point sur sa vie d'artiste pendant cette période si particulière.

Dès le début de la pandémie au mois de mars 2020, Christophe Maé était en pleine tournée des Zénith avec son dernier album "La Vie d'artiste", en partenariat avec France Bleu. Cinq concerts ont eu lieu, mais le dernier soir à Nantes, le couperet tombe : il faut tout arrêter et se confiner. Un coup dur pour tout un secteur qui ne s'attend pas encore aux longs mois qui allaient passer sans pouvoir travailler. Il pourrait trouver ça "Dingue, dingue, dingue, dingue", mais Christophe Maé se résigne et comme beaucoup de français, il met sa vie en stand-by.

L'espoir

Après des mois d'attente, le chanteur révélé par la comédie musicale Le Roi Soleil en 2005, a enfin pu donner récemment un concert à Poissy (78). Une salle certes plus petite (1 000 personnes maximum autorisées), mais il faut apprendre à vivre avec le virus et s'adapter à des jauges restreintes. Pas de débordement possible, les spectateurs sont masqués et doivent rester à leur place. Un concert plus intimiste où l'émotion est de mise. Cela fonctionne et tout le monde est ravi ! C'est vital pour le secteur de reprendre leurs activités tout en préservant la santé et la sécurité.

Accès Direct spécial Retour en Scène

Aux côtés de Jackie Lombard, productrice française des plus grandes stars internationales (Madonna, Tom Jones, Michael Jackson, Céline Dion ou encore Coldplay), Arnold Derek et le journaliste Steven Gouiallier, proposent une émission spéciale "Retour en Scène" pour faire un état des lieux du monde du spectacle.

Chaque soir la parole est donnée aux artistes, musiciens, comédiens, réalisateurs, écrivains, directeurs de festivals pour leur permettre de présenter leurs actualités. Accès Direct est à retrouver du lundi au vendredi de 19h à 20h sur France Bleu.