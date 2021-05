"160 sépultures du 13ème siècle retrouvées place Fournier à Limoges" annonce l'archéologue Christophe Maniquet

C'est un grand bond dans le passé de Limoges que les archéologues ont effectué ces derniers mois, à la faveur des fouilles déclenchées suite à des travaux place Fournier. Ces dernières ont révélé la présence de plusieurs dizaines de sépultures des XIIIème et XIVème siècl ! Un trésor inconnu a dit l'archéologue de l'Inrap, Christophe Maniquet, invité de France Bleu Limousin, et qui supervisé ces fouilles très fructueuses.

"On avait fait quelques sondages en 2016, qui nous avaient permis de voir qu'on avait quelques sépultures à seulement quarante centimètres sous le bitume, et il s'avère qu'après le décapage complet de la zone de fouilles, on est à près de 160 sépultures", explique Christophe Maniquet. De qui s'agit-il ? "On a pu constater dans un premier temps qu'on avait principalement des hommes âgés, donc _on se pose la question de savoir si on est pas sur le cimetière des moines qui étaient rattachés à l'abbaye Saint-Martial_"(détruite au 18ème siècle). "Néanmoins, a-t-il poursuivi, on a aussi quelques femmes et d'autres individus qui ont peut-être eu le privilège d'être inhumés avec les moines, au plus près de l'abbaye. La majorité de ces sépultures sont datées du 13ème et 14ème siècles, on les a retrouvées à très faible profondeur".

A présent, "la fouille en elle-même est complètement terminée, même si on suit encore les travaux, et tout ce qu'on a retrouvé est désormais stocké dans les hangars de l'Inrap à Limoges, et _ces objets seront ensuite remis au service régional de l'archéologie_, qui a prescrit cette fouille, pour un dépôt définitif" a détaillé l'archéologue.

"Les sondages fait en 2016 avait révélé la présence d'un four à cloche et de quelques sépultures. Mais on connaissait très mal la place Fournier dans les textes et dans les plans anciens" a conclu Christophe Maniquet.