Christophe Villemain :"Il faut que le grand public puisse visiter le chantier de restauration de Notre-Dame"

Le PDG du groupe Villemain, basé à Orléans et spécialisé dans la restauration des monuments historiques, souhaite que le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris soit "visitable" et qu'on installe un village des métiers d'art au pied de l'édifice. Il a déposé un dossier à l'Elysée.

Le chantier de consolidation de Notre-Dame de Paris a repris ce lundi. Les travaux avaient été suspendus le 25 juillet en raison des risques de contamination au plomb après le grave incendie survenu le 15 avril dernier ; des mesures de sécurité drastiques et d'importants moyens de décontamination ont été mis en place.

Spécialiste des restaurations post-incendies

Les travaux de restauration en tant que tels ne commenceront pas avant le premier semestre 2020. Des travaux auxquels participera peut-être le groupe Villemain, basé à Saint Cyr-en-Val, près d'Orléans - numéro 2 de la restauration des monuments historiques en France, le goupe compte 14 entreprises et emploie 250 salariés. "Par le passé, nous sommes intervenus à plusieurs reprises sur Notre-Dame de Paris, souligne Christophe Villemain, le président du groupe. Dès 1969, pour un nettoyage complet de l'édifice ; puis, régulièrement dans les années 90 et 2000, sur les tours et les rosaces, notamment. De plus, nous connaissons bien la pathologie des monuments touchés par des incendies, puisque nous avons participé aux chantiers de reconstruction du Parlement de Bretagne à Rennes et du Palais de la Reine à Madagascar."

"Il faut se saisir de cette opportunité pour montrer le savoir-faire français" - Christophe Villemain © Radio France - François Guéroult

En attendant les appels d'offre et l'éventuelle constitution d'un GIE (groupement d'intérêt économique) auquel le groupe pourrait prendre part, Chistophe Villemain a déposé un dossier auprès des conseillers de l'Elysée pour suggérer quelques idées sur le futur chantier de restauration de Notre-Dame de Paris. Avec un souhait : faire en sorte que ce chantier puisse être visité par le grand public. "Il faut se saisir de cette opportunité pour mettre nos métiers en lumière, explique le chef d'entreprise. On l'avait fait il y a une vingtaine d'années lors de la restauration de la façade principale de la cathédrale d'Orléans, et cela avait été un beau succès." Cela suppose d'abord de "rendre le chantier visitable, en mettant un deuxième échafaudage, avec une passerelle, où les visiteurs pourraient passer en toute sécurité, sans gêner les travaux." De quoi satisfaire la curiosité des touristes, qui sont toujours nombreux à venir, bien qu'on ne puisse plus visiter la cathédrale (on estime qu'il y a actuellement 30 000 à 40 000 touristes chaque jour) : "Ce serait même un attrait unique au monde que de voir un tel chantier."

Un village des métiers d'art au pied de Notre-Dame

Mais le projet serait également de créer, au pied de Notre-Dame, "un village des métiers d'art pour montrer nos savoir-faire : non pas un village comme il y en a sur les marchés de Noël, mais un village pérenne avec des tailleurs de pierre, des charpentiers, des maîtres-verriers, des restaurateurs d’œuvres d'art, j'ai recensé une trentaine de métiers qui pourraient être présents." Ce village des métiers d'art, qui "serait une véritable animation", permettrait peut-être de susciter des vocations, alors que ces métiers ont du mal à recruter, et de dédramatiser le délai maximal de 5 ans de travaux fixé par le président de la République.

L'interview de Christophe Villemain est à écouter ici :