Christophe Wiesner devient le directeur des Rencontres d'Arles

Actuel directeur artistique de la foire Paris Photo et fin connaisseur de l'art contemporain, Christoph Wiesner a été choisi ce vendredi pour prendre la direction des Rencontres d'Arles. Un moment particulier dans l'histoire de ce festival de photographie, l'un des plus réputés au monde, qui a accueilli durant un demi-siècle les meilleurs photographes internationaux, car la 51e édition a été annulée à cause de l'épidémie de Covid-19.

Né en Allemagne, pas loin de Francfort, Christoph Wiesner vit depuis de longues années en France où il a étudié la muséologie à l'Ecole du Louvre. Il remplace Sam Stourdzé, qui prendra la direction de la Villa Médicis à Rome. "Je suis venu aux Rencontre d'Arles quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais très jeune passionné de photographie" a expliqué Christoph Wiesner après sa nomination.

"Les Rencontres, c'est une possibilité de continuer à travailler sur les thèmes qui m'ont toujours intéressé : le rapport à l'écologie, le rapport à l'histoire notamment en ce moment avec tous les artistes qui travaillent sur les études post-coloniales, les femmes photographes."