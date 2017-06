"Chroma", le nouveau spectacle de la cathédrale d'Amiens, dévoilé au public ce jeudi soir

"Chroma", le nouveau spectacle de la colorisation de la cathédrale d'Amiens, sera dévoilé ce jeudi soir au public, et s'animera jusqu'au 15 septembre. Un spectacle plus moderne et visuellement épatant, dont l'objectif est d'attirer 200.000 spectateurs par an.

C'est l'un des atouts de la ville d'Amiens. Après 18 ans de bons et loyaux services, il fallait moderniser la mise en scène du premier spectacle de colorisation de la cathédrale, vu par plus de 2 314 044 spectateurs ! Cette nouvelle oeuvre qui dure 50 minutes se veut moderne, où la couleur est le fil rouge du récit visuel. Elle s'animera sur la cathédrale d'Amiens jusqu'au 15 septembre.

Découvrez "Chroma" en avant-première - Reportage Copier

Attirer 200.000 spectateurs par an

Un spectacle en deux parties : une première "spectacle" sur 20 minutes, une seconde "archéologique" durant 30 minutes, plus contemplative selon Marc Vidal, chef de projet de la Société Spectre Lab. Pour la musique, on retrouve Alex Jeffray, compositeur et designer sonore. Un spectacle qui coûte au total 1,8 millions d'euros sur trois ans pour Amiens Métropole. L'objectif est bien de retrouver la foule : 200.000 spectateurs par an.

Avant-première de #Chroma : le nouveau spectacle projeté sur la cathédrale d' #Amiens . Magnifique !!! A découvrir chaque soir dès ce jeudi. pic.twitter.com/MfVczBgH2T — Stéphane Descombes (@steph_descombes) June 14, 2017

Sécurité renforcée

Le spectacle a lieu chaque soir à la nuit tombée jusqu'au 15 septembre. Pour la sécurité, des barrières seront mises en place une heure avant le spectacle et pendant la projection aux entrées du parvis Notre-Dame. La circulation et le stationnement pour les voitures seront interdits sur la place, rue André, rue Henri-IV, rue Dusevel et rue Porion de 21 heures jusqu’à la fin du spectacle.