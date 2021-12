La jauge est augmentée à 3.000 personnes pour les spectacles des vendredi, samedi et dimanche. Une augmentation rendue possible par l'extension du périmètre. Par ailleurs, l'horaire de Chroma est décalé à 20h30, au lieu de 19H actuellement.

Chroma : nouvelle jauge et nouvel horaire pour le spectacle à la cathédrale d'Amiens

Un nouveau protocole sanitaire pour le spectacle Chroma à la cathédrale d'Amiens. La jauge du sons et lumières de la Cathédrale d'Amiens est revue à la hausse les vendredis, samedis et dimanches, à 3.500 personnes. Cela s'explique par l'agrandissement du périmètre, qui démarre maintenant en haut des rues Dusevel, André, Henri IV, Cormont, Porion et Jardin Dufau. La jauge reste en revanche à 2.850 personnes du lundi au jeudi.

Par ailleurs, l'horaire de Chroma est décalé, de 19H à 20H30. L'idée est d'éviter une trop grande affluence avec le marché de Noël tout proche.

Le pass sanitaire et le masque restent obligatoires pour assister à ce spectacle.