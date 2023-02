CHU de Dijon : Un projet artistique pour aider les enfants à guérir

Il est 15h ce mardi dans la salle de jeux de l'hôpital pour enfants. Les malades arrivent au compte-gouttes, presque intimidés par la présence de Carole Perrau, l'artiste-peintre au coeur du projet artistique "Nos magies réveillées". Tout au long de la semaine, ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, ont la possibilité de s'essayer au dessin, à la peinture, à la sculpture, avec en point d'orgue une exposition itinérante à travers tout le CHU.

Ces malades, ils ont entre 0 et 16 ans. Ils souffrent, pour certains depuis leur naissance. Leur quotidien, c'est l'hôpital, les soins, les médecins. Alors s'évader un peu, ne serait-ce que quelques heures, c'est un luxe que la plupart veulent bien s'offrir, malgré une certaine appréhension au départ.

C'est le cas de Jeanne, 15 ans, installée devant son chevalet où trône son œuvre entamée dans la matinée : "je fais un paysage imaginaire, avec une vallée. Au fond, là, il y a une maison avec la des tuiles et au milieu, c'est un poney qui s'échappe avec un arbre, et là, on peut voir une montgolfière qui s'élève."

Jeanne est arrivée il y a dix jours à l'hôpital pour des troubles de l'alimentation, et elle ne sait pas quand elle sortira. Pour elle ce projet, "C'est aussi une manière de de partir un peu, d'oublier un peu le quotidien. Ca me fait du bien ça. Le dessin, je le fais chez moi et je suis contente de pouvoir continuer à le pratiquer ici."

L'artiste-peintre Carole Perrau guide et conseille les enfants dans leurs travaux créatifs © Radio France - Arnaud Racapé

Un peu plus loin, Mattéo tente lui aussi d'oublier son quotidien. Lunettes sur le nez, regard espiègle, il manipule "une planche peinte en rouge", pour y poser "sa tortue quatre couleurs, à quatre têtes et deux pattes", fabriquée en alu et en gazes médicales. Mattéo a dix ans, et autant de passages au bloc opératoire dans sa jeune existence. Et ce projet créatif lui fait du bien, aussi.

"Ca les fait voyager, tout simplement", commente Carole Perraud, artiste-peintre. Cette prof d'arts plastiques à Brazey-en-Plaine fait une pause d'un an dans sa carrière, pour se consacrer à d'autres projets, en lien notamment avec les enfants. Pour elle, les enfants hospitalisés, c'est une première. "Quand ils sont là pendant deux heures, ils oublient tout. Ils en ont besoin énormément. Et sur la thématique qu'on a mise en place avec les éducatrices, qui est vraiment le côté merveilleux, fantastique, créatures fantastiques, ça ouvre tout l'imaginaire qu'ils peuvent avoir. Avec du talent, en plus."

"L'art a un pouvoir guérisseur"

A l'origine de cette semaine artistique, donc, l'équipe d'éducatrices, qui suit ces enfants au quotidien : blouse blanche et sourire masqué, Caroline Cruz explique la démarche : "On a énormément et de plus en plus d'adolescents avec des troubles, des syndromes dépressifs, et on n'a pas toujours des activités adaptées pour elles. Nous, on les accueille tous les jours ici, à l'espace éducatif. Mais on trouvait que ce serait intéressant de proposer des ateliers, des activités, des choses qui qui font appel à leur créativité, qui les mettent en avant, qui boostent leur envie parce que parfois ils arrivent Ici, il n'y a plus aucune envie. Ça les valorise beaucoup et ça, ils en ont besoin. Ca crée du lien avec nous, entre eux et parfois, ça donne aussi des portes de sortie pour après, ça leur donne des envies d'après qu'ils n'ont pas forcément au moment de l'hospitalisation à l'instant T."

Tout le monde ici en est convaincu : l'art fait voyager, mais il peut aussi guérir, selon Tatiana Zabarina, présidente de l'association ArtZatis : "L'art a un pouvoir guérisseur, un pouvoir de penser à autre chose, d'aller dans un monde totalement différent en l'occurrence pour les enfants, c'est d'oublier la maladie, contre laquelle ils se battent quotidiennement."

La semaine se terminera donc par l'exposition des œuvres de chaque enfant, au milieu des œuvres de Carole Perrau. Une exposition qui sera ensuite montrée dans divers services du CHU.