Chuck Berry, légende du rock'n roll, est mort

Le pionnier du rock, Chuck Berry, est décédé ce samedi à l'âge de 90 ans a annoncé la police. Le chanteur guitariste américain est connu notamment pour son succès "Johnny B. Goode" en 1958.

C'est l'une des plus grandes figures du Rock'n Roll qui s'est éteinte. Chuck Berry est décédé ce samedi à l'âge de 90 ans dans sa maison du Missouri, a annoncé la police locale, dans le comté de Saint Charles.

Charles Edward Anderson Berry Sr, de son vrai nom, a été trouvé inanimé par les secouristes et son décès a été prononcé à 13h26 locales, a précisé la police sur son compte Facebook.

Il a influencé les Beatles et les Rolling Stones

Considéré comme un des créateurs du rock'n roll, Chuck Berry a aidé à façonner la culture populaire des années 1950 et le futur de la musique en alliant Rhythm and Blues, guitare country et un sens du spectacle unique sur scène.

Son succès "Johnny B. Goode" de 1958 reste à ce jour un des titres les plus reconnaissables de la musique populaire et a même été sélectionné pour figurer parmi les chansons emblématiques envoyées en 1977 dans la sonde spatiale "Voyager" à destination d'éventuels extraterrestres.

Le chanteur guitariste a été une influence majeure de groupes comme les Beatles ou les Rolling Stones dans les années 1960, avec des titres comme "Come On", "Maybellene", "Roll Over Beethoven" ou "Sweet Little Sixteen".