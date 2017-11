Cimetière de Pau : la tombe d'Henry Russell, l'aventurier au cœur brisé

Pour cette Toussaint, rendez donc visite à Henry Russell. L'aventurier, le pionnier du pyrénéisme est enterré dans le cimetière urbain de Pau. Cet irlandais de Pau a décidé de traverser la planète, à cause d'un amour déchu.

Si vous vous rendez au cimetière de Pau en ce jour de Toussaint, il y a une tombe remarquable parmi d'autres. Celle d'un de ces fameux anglais de Pau. Le pionnier des pyrénéistes : Henry Russell, né en 1834 à Toulouse et mort en 1909 à Biarritz. Il a grandi et vécu à Pau où il a été enterré. La tombe est assez modeste. Surtout quand on connait le destin extraordinaire de cette homme.

Le violoncelliste amoureux de la pianiste

Le destin d'Henri Russell est lié figurez vous à un amour déçu. Le jeune Russell est un excellent violoncelliste. Et dans les salons de Pau, il forme un duo avec une jeune fille de son âge, Margaret, une pianiste. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais le père du jeune Henry refuse ce mariage. Les Russell sont des catholiques Irlandais qui ont fui les persécutions religieuses. Margaret est protestante et fille de pasteur en plus. C'est beaucoup plus que ce que peut supporter le père d'Henry. Henry dit alors à son père, pour oublier Margaret, qu'il va voyager. Et donc se lancer dans une vie d'explorateur.

La tombe de la famille Russell-Killough à Pau © Radio France - Daniel Corsand

Le désert de Gobi dur des chevaux mongols

Il commence par traverser la Sibérie rejoindre une amie, Elisabeth Bourgeois de Richemont, originaire de Gelos, qui a épousé le général Nikolaï Muraviev, gouverneur de Sibérie. Les récits de Russell vont inspirer Jules Verne pour écrire Michel Strogoff. Il va aussi traverser deux fois le désert de Gobi sur deux petits chevaux mongols. Il raconte que son eau de vie gelait dans sa gourde. Ce n'est qu’après qu'il va entreprendre sa vie de pyrénéiste et ouvrir les premières voies d'escalades de nos montagnes.

D'autres tombes remarquables du cimetière de Pau

Si vous souhaitez poursuivre la promenade, vous pourrez également visiter d'autres tombes remarquables du cimetière urbain de Pau. Citons par exemple celle du trompette Escofier otage puis geôlier de l'Emir Abd-el-kader. Ou encore la fausse légende de la tombe de la jeune mariée, ou les miracles de celle de l'abbé Fréchou.