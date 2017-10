VIDÉO - Cinéma : cinq raisons de voir l’exposition “Effets spéciaux, crevez l’écran” à la Cité des Sciences

Une grande exposition consacrée aux effets spéciaux dans le cinéma a commencé le 18 octobre à la Cité des Sciences et de l’Industrie, à Paris. L’occasion de découvrir l’histoire de ces techniques grâce à une série d’ateliers interactifs.

De la lune aux gros yeux de Georges Méliès aux extraterrestres bleus du film “Avatar”, les effets spéciaux ont une histoire aussi longue que celle du cinéma. Depuis mercredi, la Cité des Sciences et de l’Industrie leur consacre une grande exposition, qui durera jusqu’en août prochain.

Sur deux étages, cette exposition retrace en quatre étapes la fabrication des effets spéciaux, des bureaux où ils sont imaginés à la salle de cinéma, en passant par les plateaux, sous les projecteurs, et les minutieuses phases de post-production. Conçue pour les amoureux du cinéma autant que pour les néophytes et les enfants, l’expérience mérite le détour. Pourquoi ? Voici cinq bonnes raisons de vous y plonger.

1 - Pour expérimenter soi-même les effets spéciaux

L’exposition est jalonnée d’ateliers interactifs, qui permettent de se mettre soi-même au cœur des effets spéciaux les plus utilisés au cinéma. “Par exemple, on a pu se mettre à plat sur un tapis, et mimer des acrobaties”, raconte Diego, venu voir l’exposition avec son père. “Sur l’écran, on a vraiment l’impression qu’on est en train de gravir une montagne”, s’amuse-t-il.

“Nous avons voulu proposer une véritable expérience immersive où les visiteurs se retrouvent sur un plateau de cinéma”, explique Marie Pichard, l’une des commissaires de l’exposition. Au programme donc, la “motion capture”, qui est selon Marie Pichard “la technique la plus en vogue pour créer des êtres vivants au cinéma”, mais aussi le maquillage, l’incrustation sur fond vert, ou encore des effets spéciaux plus anciens, comme “l’arrêt caméra” cher à Georges Méliès.

Petits et grands peuvent expérimenter les techniques de "motion capture" © Radio France - JB

2 - Parce qu’il y a des effets spéciaux même là où vous ne vous y attendiez pas

“Sur un film comme Amour de Michael Haneke, je n’aurais pas cru qu’il y aurait besoin d’effets spéciaux”, explique Maxie, passionnée de cinéma, venue à la Cité des Sciences avec ses amis Nicolas et Marie. “C’est surprenant de voir le coût que ça représente et le nombre de plans truqués, même pour des films d’auteur”, ajoute-t-elle. “C’est parce qu’il y a des choses qu’on ne considère pas comme des effets spéciaux spontanément”, ajoute Marie.

"On s'appuie sur une filmographie diverse, pour montrer que les effets spéciaux sont aussi bien dans des films comme Avatar que dans des films d'auteur ou dans les documentaires animaliers", indique la commissaire Marie Pichard. "Une grosse partie des effets spéciaux peut servir à gommer des éléments comme des câbles, à incruster des paysages sur des fonds verts", précise-t-elle.

Parmi les effets qui sont à la fois les plus surprenants, les plus minutieux et les plus difficiles à percevoir, le maquillage, qui ne sert pas qu'à fabriquer des monstres à l'écran : l'exposition présente des prothèses utilisées pour vieillir des personnages, pour transformer des comédiennes en femmes enceintes ou mettre Marion Cotillard dans la peau d'Edith Piaf. "C'est une technique aussi bien artisanale qu'artistique, il faut des chimistes, des sculpteurs. C'est un travail très laborieux : chaque prothèse n'est utilisée qu'une fois par jour", détaille la commissaire d'exposition.

3 - Parce que c’est aussi un voyage à travers l’histoire du cinéma

Dans la première salle de l'exposition, un mur évoque la collection des films les plus emblématiques des effets spéciaux, qui remonte à... 1895 ! "L'exécution de Mary, reine des Ecossais" est le premier des films cités, et "Star Wars, le réveil de la force" le dernier.

"Cette fresque présente 30 films cultes, chacun ayant vu l'apparition d'un nouvel effet spécial", explique Marie Pichard, ajoutant que "cela nous permet de montrer que les effets spéciaux sont nés avec le cinéma". Plus loin, l'exposition rend hommage à Georges Méliès, "le père des effets spéciaux, qui a inventé les apparitions et substitutions en découpant et recollant sa pellicule". Selon le même procédé, les visiteurs peuvent apparaître et disparaître de l'écran en un clin d'œil.

4 - Pour découvrir la variété des métiers des effets spéciaux

"Nous montrons dans cette exposition à quel moment les effets spéciaux interviennent", explique Marie Pichard. Et cela arrive dès la préparation d'un film : la première section de l'expo présente des croquis, des maquettes, des "story-boards" (l'équivalent dessiné du scénario) et met en avant le rôle du superviseur des effets spéciaux, qui intervient dès cette étape préparatoire pour "définir à quel moment on aura besoin d'une image faisant intervenir un effet spécial, et comment on le met en œuvre".

Des maquettes préparatoires du Marsuplimai, pour le film "Sur la piste du Marsupilami" © Radio France - JB

L'exposition a été conçue en coproduction avec le Centre national de la cinématographie (CNC) ainsi que plusieurs entreprises françaises spécialisées dans les effets spéciaux. "Nous voulions montrer ces métiers très spécifiques, un peu moins connus du grand public, et montrer que la France est très bien placée dans la production d'effets spéciaux", selon Marie Pichard.

Dans la section consacrée à la post-production, on découvre en effet que la création des effets spéciaux est un travail de fourmi, faisant intervenir des dessinateurs, des animateurs mais aussi des scientifiques, quand il est question d'animer des "particules" (poussière, feuilles, cheveux) pour respecter le plus fidèlement possible le mouvement réel.

5 - Pour repartir avec votre propre film

C'est le bonus qui vous est proposé tout au long de l'exposition : tourner votre propre bande-annonce de film. En retirant un bracelet au début de l'exposition, vous devenez "accrédité" sur les plateaux de tournage. Pour chaque atelier auquel vous participez, il vous est alors proposé de scanner ce bracelet (ou votre téléphone) pour sauvegarder les séquences.

A la sortie de l'exposition, sur un écran, vous découvrirez donc toutes vos prouesses réalisées devant la caméra sur un écran. Et il est même possible de la récupérer plus tard sur Internet, pour garder un souvenir de l'expérience.