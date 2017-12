Joyeux Noël avec une visite commentée du musée du pays châtillonnais, le festival Mômes et Merveilles à Beaune et un marché d'art à Arnay-Le-Duc.

Côte-d'Or, France

Marché de noël Arnay-Le-Duc

Jusqu'au 30 décembre, il y a un marché de noël dans la maison régionale des arts de la table à Arnay-le-Duc. Avec 100 exposants et donc au moins 100 nouvelles idées de cadeaux. Vous allez trouver des artisans, des producteurs régionaux, des peintres, des créateurs de bijoux ...

Maison régionale des arts de la table, Arnay-le-Duc

Infos pratiques :

Ouvert tous les jours

Gratuit

Visite commentée au musée du Pays Châtillonnais

C'est à 15h ce lundi 25 décembre. Pour réviser ou apprendre tout court les secrets du fameux trésor de Vix. Le plus grand vase antique jamais retrouvé par des archéologues. Le vase de Vix mesure 1 m 64 de haut et pèse 208 kg. On pourrait vous mettre dedans ! Il paraît qu'on peut le remplir avec 1 100 litres. L'autre grande découverte des archéologues côte-d'oriens que vous allez voir au musée du pays châtillonnais, c'est la tombe d'une femme, la princesse de Vix, dans laquelle on a retrouvé des objets précieux datant aussi de l'antiquité.

Trésor de Vix

Infos pratiques :

Visite commentée à 15h le lundi 25 décembre mais aussi tous les jours sauf le mardi

Ciné-concert jazz pour les enfants

"Chut, Oscar !" est un spectacle du festival mômes et merveille de Beaune. Il se joue ce mercredi 27 décembre à 17h à la lanterne magique. Sur scène, un écran sur lequel vous regardez de vieilles images en noir et blanc de concerts de jazz, mais aussi un dessin animé en pâte à modeler. Dans un rocking chair est assise une grand mère qui nous raconte l'histoire du jazz. Sur scène, les musiciens jouent en direct !

Infos pratiques :