Ciné drive des Quinconces à Bordeaux : Fabien Robert défend "une opération pour aider le cinéma"

France Bleu Gironde : Le ciné drive de la place des Quinconces, festival où l'on regarde des films depuis sa voiture, a fait réagir les écologistes. Qu'en pensez-vous ?

Fabien Robert : Je note d'abord le succès populaire. 2 400 places ont déjà été vendue sur les 3 600 proposées donc ce sera quasiment tout le temps plein. J'y ai rencontré des gens très heureux, venus en famille. Bien sûr certains auraient préféré venir en vélo ou à pied. Mais on n'a pas le droit de l'organiser si on n'est pas protégé dans un habitacle. Donc c'est une opération pour aider le monde du cinéma, et on a tous très envie de retourner dans les salles dès que ce sera possible.

Ce n'est pas le monde d'avant ?

Je ne crois pas. Ce festival ne peut s'organiser que grâce à un drive. Pendant la crise on a fait des drives fermiers, pour acheter de quoi s'alimenter. Ceux qui simplifient les choses caricaturent la politique municipale que nous menons. Je note que d'autres villes le font également.

On a décidé d'ouvrir les musées progressivement à partir du 15 juin.

Le gouvernement a autorisé la réouverture des "petits" musées. Où en est-on à Bordeaux ?

Il a fallu que le gouvernement nous précise ce qu''il entendait par "petit" musée. On a reçu une circulaire sur la manière de rouvrir les musées, quelle que soit leur taille. On a décidé de les ouvrir progressivement à partir du 15 juin. On le fera musée par musée, pour voir si tout se passe bien. L'objectif est de rouvrir tous nos musées pour le mois de juillet dans des conditions forcément particulières, avec moins de monde que d'habitude, avec sans doute également le port du masque obligatoire.

Globalement, comment allez-vous soutenir le monde de la culture ces prochaines semaines ?

Il a été le premier touché avec l'annulation des événements et il sera un des derniers à être déconfiné. C'est donc très difficile. C'est pour cela qu'on a organisé de nombreux rendez-vous dans le cadre de notre plan "Gardons le lien avec la culture". On a lancé un fonds de soutien aux associations, sans doute autour d'un million d'euros au final. Les premières aides d'urgence seront versées ces prochains jours. Mais surtout, on réfléchit à la manière de redémarrer l'industrie culturelle. La machine ne peut pas redémarrer d'un tour de clé. Un théâtre qui a interrompu sa saison, ou l'Opéra de Bordeaux par exemple, ne peut pas redémarrer aussi facilement. Et que voudra le spectateur à ce moment là ? Voudra-t-il aller dans des salles, voudra-t-il aller plutôt en plein air ? On a donc créé un groupe de travail avec une quinzaine d'associations et d'artistes pour préparer la reprise à l'automne.