Ciné Montagne 2019 : le programme complet

Grenoble, France

Mardi 5 novembre - "Près de chez vous"

ROBINSONS DES ÉCRINS

L'aventure à deux pas de la maison... au coeur de l'hiver, une équipe de skieurs part explorer le massif des Écrins. Un film de Romain marie avec François Kern et Rémi Loubet.

CARPE DIEM

Du surf de pente raide avec Aurélien Routens, freerider originaire de La Grave.

IN SITU

Un film sur la double titre championne du monde de snowboard Marion Haerty.

JE VAIS LÀ-BAS AUSSI

Une fiction d'Antoine Cuevas.

L'ÉCHAPPÉE BELLE

L'échappée belle - Thomas Vigliano

L'ultra-traileur François D'Haene s'attaque à l'Échappée Belle, la traversée de Belledonne. Un film de Nicolas Favre.

CHARTREUSE TERMINORUM, DESTINATION ABANDON

Inspirée de la mythique Barkley, considérée comme la course la plus dure au monde, la Chartreuse Terminorum est en passe d'entrer dans la légende. Personne n'a encore réussit à boucler le parcours de 300 km. Un film de Benoît Lagneux.

ALCHIMIE 2

Un voyage pluriel entre parapente, ski, speedriding, kite... Réalisation Antoine Boisselier.

Mercredi 6 novembre - "Esprit solo"

Ciné-concert

Des images de grimpeurs solitaire sur une musique d'Aora Paradox.

PAUL BONHOMME

Paul Bonhomme - Pierre Chauffour

Une rencontre avec le skieur de pente raide et sprinter des cimes Paul Bonhomme.

LOST IN KARAKORUM

Lost in Karakorum - Antoine Girard et Damien Lacaze

Les parapentistes Antoine Girard et Damien Lacaze s'offre un voyage de 1500 km au cœur de l’Himalaya et des massifs des Karakorum.

LUNAG RI - 2ND ATTEMPT

En 2016, les alpinistes David Lama et Conrad Anker tentent pour la 2e fois l'ascension d’un sommet himalayen de 6 907 m encore vierge.

ASCENDING AFGHANISTAN

Une cordée de femmes afghanes à la conquête des sommets de leur pays. Réalisation : Erik Osterholm.

Jeudi 7 novembre - "Cap à l'Est"

THE LAST MOUNTAIN

Une plongée au coeur de l’expédition polonaise hivernale au K2 en 2018. Deux membres de l'équipe interrompront leur ascension pour se porter au secours d'Elisabeth Revol, prise au piège an Nanga Parbat.

WILD LOVE

Film d'animation de Paul Autric, Quentin Camus, Maryka Laudet, Léa Georges, Zoé Sottiaux et Corentin Yvergniaux.

MUM

Mum - Adam Kokot

Un portrait de la grimpeuse polonaise Kinga Ociepka-Grzegulska. Ou comment concilier maternité et sport de très-haut niveau. Réalisation : Wojtek Kozakiewicz.

Vendredi 8 novembre - "Aventures au bout du monde"

PATHAN PROJECT

L'exploration d'une vallée reculée du Pakistan par une équipe de grimpeurs belges, français et argentins bien décidés. Un film de Guillaume Broust

HORS PISTE

Film d'animation sur un secours en montagne. Réalisation : Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert et Oscar Malet.

LIMI

Limi - Ulysse Lefebvre

Un voyage en altitude aux confins du Népal et du Tibet signé Ulysse Lefebvre et François Damilano.

APURIMAC

Des hautes montagnes péruviennes à la forêt amazonienne, six kayakistes s’élancent pour une descente de plus de 300 km. Réalisation : Hugo Clouzeau.

SPECTRE EXPEDITION

Leo Houlding, Jean Burgun et Mark Sedon tentent d’atteindre le sommet de la montagne la plus éloignée sur terre avec leurs sites : le Spectre, en Antarctique.

Samedi 9 novembres - "Esprit de cordée"

MBUZI DUME

Mbuzi Dume - Nils Heck

L'ascension du Kilimandjaro sur une seule jambe, l'exploit de Tom Belz.

FLY THE ALPS

Un voyage en parapente au-dessus des Alpes entre la Slovénie et Monaco tout en escaladant le plus haut sommet de chacun des 7 pays survolés. Réalisation : Julien Christe.

UN PRINTEMPS SUSPENDU

Du Cervin au Mont-Blanc, en passant par l’Eiger, le Viso, le Grand Combin et l’éperon de la Brenva, l'aventure de deux skieurs de l'extrême, les guides Vivian Bruchez et Mathéo Jacquemoud. Réalisation : Aurélien Delfosse, Vivian Bruchez et Mathéo Jacquemoud.

CHANGABANG – LES MIROIRS D’UNE RÉPÉTITION

Le film de l'expédition du GMHM (Groupe Militaire de Haute-Montagne) au Changabang (6864 m), dans l’Himalaya indien. Réalisation : Jean Pierre Tauvron.

RED LAKE PARTY

RED LAKE PARTY - Fred Marie / Hans Lucas

Saut pendulaire, base jump et highline en Croatie : le dernier film de Vladimir Cellier.