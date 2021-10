Ciné Montagne : le festival de retour en présentiel au Palais des Sports de Grenoble

Les 23e Rencontres Ciné Montagne sont de retour au Palais des Sports cette année, du 2 au 6 novembre, après une édition 2020 en ligne. L'entrée sera cependant soumise au contrôle du pass sanitaire. La programmation s'annonce riche, avec des films novateurs et des invités de marque. La skieuse et pisteuse-secouriste Tiphaine Dupérier sera la marraine de l'événement.

Le programme

Mardi 2 novembre : Résilience

Des films autour de la présence du loup (Trace, de Thomas Delfino), sur les bienfaits de l'escalade comme remède à la mélancolie (Crux, de Zac Hoffman) ou comme moyen d'évasion en plein crise sanitaire (Lock down rock up, de Nicolas Hambleton). D'autres films explorent les défis de la vie de montagne : l'arrivée d'un bébé dans la vie d'amoureux d'aventures (New Life, de Chris Prescot) ou la tentative des premières femmes à skier la Haute Route sans escale de Chamonix à Zermatt (La traversée, de Jake Holland). Enfin, Maxime Moulin filme la résilience de Chamonix en pleine crise sanitaire (Flow).

Mercredi 3 novembre : Changement d'approches

Une journée consacrée aux découvertes, avec l'un des derniers lacs glaciaires récemment apparu dans les Alpes (Sous le vent des glaciers, de Chris Tong Viet), une tentative d’ouverture dans la face ouest des Drus (Ouverture dans les Drus, de Jean-Pierre Tauvron), la descente des eaux tumultueuses de la Karnali, l’une des rivières les plus reculées et les plus extrêmes du Népal (The Tears of Shiva, de Mikel Sarasola), le défi de la trilogie alpine à vélo (Alpine Trilogy, de Damien Largeron, Brian Mathé et Morgan Monchaud). Et puis l'aventure à la maison en réduisant nos trajets (Homelines, de Yucca Films).

Jeudi 4 novembre : Sur le fil

La journée du jeudi est consacrée aux films d'escalade, avec des images à couper le souffle, notamment Bivouac (deJulien Ferrandez) où l'on rallie les bivouacs les plus marquants du versant sud du massif du Mont Blanc, mais aussi Julia (de Jocelyn Chavy), qui fait le portrait de Julia Chanourdie, l'une des rares femmes à avoir atteint le niveau 9b en escalade, ou encore Swissway to Heaven (de Guillaume Broust) qui parcourt son pays, la Suisse. Enfin, dans Out of Frame (de Jordan Manoukian), on découvre le quotidien d'un athlète de haut niveau en escalade, avec Mathis Dumas.

Vendredi 5 novembre : Aventures en terrain connus

Les films du vendredi permettront de redécouvrir sous un nouveau jour des lieux biens connus des amoureux de la montagne : Le Mont Aiguille, les yeux ouverts (d'Alexandre Olivier), Raide d'Ecrins (une traversée en ski des Ecrins, de Benjamin Védrines, Nicolas Jean et Jérémie Chenal) ou Home Swet Home (d'Anthony Komarnicki) explorent les sommets des Alpes. Samuel Crossley explore lui les parois du Yosemite Park aux Etats-Unis. Tandis que l'histoire de l'alpinisme tient une bonne place également, avec Encordés, 200 ans dans le regard des guides de Chamonix (de Pierre Cadot et Thomas Guerrin).

Samedi 6 novembre : Par-delà les frontières

Place aux longs voyages pour le samedi, près du pôle Nord d'abord avec Nuit Polaire (de Thomas Tirtiaux) où l'on découvre la ville la plus froide d’Europe. Direction le Pakistan avec Revers Gagnant (production Samaya) et avec le deuxième vlet de La Liste, Everithing or nothing (production RedBull). Enfin, direction les salles d’escalade des quartiers défavorisés de Memphis avec Black Ice (de Peter Mortimer et Zachary Barr).