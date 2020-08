Cinéma : "Balle perdue", le film du Béarnais Guillaume Pierret, vu plus de 37 millions de fois sur Netflix

Plus de 37 millions de vues en moins d'un mois, les chiffres sont impressionnants. D'autant plus quand on parle d'un premier long-métrage. C'est la performance réalisée par "Balle perdue", le film du réalisateur béarnais Guillaume Pierret, sorti le 19 juin, uniquement sur la plateforme Netflix.

"Au programme : courses-poursuites, flics corrompus et affrontements à mains nues", selon le site spécialisé Allociné. Avec dans le rôle principal Alban Lenoir, qui joue un braqueur, génie de la mécanique, lancé dans une quête pour retrouver une balle utilisée dans un meurtre, dont on l'accuse. Nicolas Duvauchelle, Ramzy Bedia et Stéfi Celma sont aussi au casting.

37 millions de vues, pour ce Fast and Furious à la française c'est une performance "assez exceptionnelle pour un film français", selon Netflix. Et comme c'est la surpuissante plateforme américaine qui distribue le film, tout deUn suite les chiffres sont gonflés. 37 millions de comptes l'ont visionné, sur les 193 millions que compte Netflix. Mais comme ils sont dans leur majorité partagés entre plusieurs personnes, le nombre de spectateurs est probablement largement supérieur.

Au total, le film a été visible dans 190 pays, sous-titré en une trentaine de langues, doublé en une dizaine. "Balle perdue" a été dans le top 10 des films les plus visionnés dans 21 pays, dont les États-Unis, plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Il a même été numéro un au Brésil pendant une semaine, où il est connu sous le nom de Bala Perdida en VO.

"C'est un carton, reconnaît Guillaume Pierret. Mais tous ces chiffres sont un peu abstraits pour moi, il y a un côté un peu virtuel. Je m'en rends pas spécialement compte. Ça ne me fait pas tourner la tête, c'est un côté un peu plus serein". Des chiffres qui viennent aussi valider le choix du réalisateur béarnais de sortir son film chez le géant américain plutôt qu'en salle. Il parle même de "la meilleure chose à faire pour le film". Pour lui, "c'est un type de film que le cinéma français ne sait pas très bien vendre. Vu notre petit budget, on aurait certainement été distribué dans très peu de salles. Nous, on voulait que le film trouve son public dans le monde entier".

En vacances en ce moment, Guillaume Pierret aimerait prévoir une suite à "Balle Perdue", qui "existera en tout cas dans nos têtes", la sienne et celle d'Alban Lenoir, même si les discussions n'ont pas encore commencé avec Netflix.