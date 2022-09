Cinéma : Christophe Gans, invité d'honneur du festival du film fantastique de Strasbourg

Christophe Gans, le réalisateur du "Pacte des loups" est l'invité d'honneur du festival européen du film fantastique qui commence ce vendredi 23 septembre dans les cinémas de Strasbourg. Il donnera une masterclass le 25 septembre, avant la diffusion d'un "Pacte des loups" en version restaurée. Le samedi 24 septembre, Jean Pierre Jeunet et Marc Caro seront présents, pour la diffusion de la "Cité des enfants perdus", là aussi en version restaurée.

La nuit excentrique et un film de vampires érotique

13 films sont en compétition officielle, dont le dérangeant "Family Dinner" de Peter Hengl, "Nos cérémonies", du jeune réalisateur français Simon Rieth, ou le conte noir "You won't be alone", de Goran Stolevcki avec l'actrice Noomi Rapace. Au programme aussi, la nuit excentrique, le 1er octobre au Vox. Les plus beau nanards de la Cinémathèque française seront diffusés, dont un film de vampires érotique.

Le festival du film fantastique, c'est du 23 septembre au 2 octobre. Notez qu'il n'y a pas de zombie walk. Avec le covid, la réalité a dépassé la fiction expliquent les organisateurs.