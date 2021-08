L'équipe du Ciné 32 à Auch s'active pour rouvrir après l'incendie qui a dévasté une partie de la toiture, le bistrot et le hall. Et de nombreux spectateurs espèrent vite voir à nouveau des films en salle. Reportage.

Cinéma d'Auch détruit par un incendie : "On se remonte les manches pour que ça soit plus beau après"

C'est un coup dur pour la ville d'Auch : le cinéma Ciné 32, construit il y a huit ans, a en partie brûlé dans la nuit du 28 au 29 juillet. 85 pompiers avaient été mobilisés pendant quatre heures. Il n'y a pas eu de victimes mais d'importants dégâts matériels : trois bureaux ont brûlé, dans le hall, au niveau du bistrot, le parquet gondole après les importantes quantités d'eau lancées par les pompiers ; la toiture est en partie éventrée. Mais les cinq salles et la cabine de projection ne sont quasiment pas touchées. Les opérations de décontamination vont commencer ce lundi 9 août.

La toiture du Ciné 32 d'Auch est en partie éventrée © Radio France - Clémence Fulleda

Au niveau du bistrot du Ciné 32, le parquet est très abîmé à cause de l'eau que les pompiers ont utilisée pour éteindre l'incendie © Radio France - Clémence Fulleda

De nombreux messages de soutien

Sylvie Buscail, déléguée générale de l'association Ciné 32, a hâte de reprogrammer des films de tous genres (jeune public, grand public, art et essai etc), alors que 220.000 billets avaient été vendus en 2019 ; mais elle se dit encore dans le flou, sans pour autant baisser les bras : "C'est beaucoup d'étapes pour gérer la partie informatique, relogement, réfléchir à une possibilité pour ramener du cinéma dans la ville d'Auch. Pourquoi pas réinstaller une salle temporaire ailleurs, ou alors on aura une façon de refaire un hall rapidement? Je ne sais pas encore, tout est ouvert."

De nombreux messages de soutiens envoyés au cinéma sont affichés © Radio France - Clémence Fulleda

Pour l'instant, l'association, qui emploie 20 ETP, attend les passages des experts, des assurances etc. et ne fait pas d'appel aux dons. Elle reçoit des centaines de messages de soutien, dont certains sont affichés sur la devanture du cinéma, où on peut aussi lire, en lettres capitales "A BIENTOT". Dans les rues d'Auch, de nombreux spectateurs disent attendre avec impatience la réouverture de ce lieu de convivialité. "J'y allais deux fois par semaine, je suis un peu perdue", raconte Patricia. En attendant, les Auscitains peuvent aller dans une quinzaine d'autres salles du réseau Ciné 32 dans le Gers ou aux séances en plein air.

Incendie involontaire

Cet incendie est un acte involontaire. Un suspect d'une vingtaine d'années a reconnu en garde à vue avoir mis le feu à une poubelle juste à côté. Il devrait y avoir un procès prochainement.