Cinéma de Quartier "Et si on s’entraînait à voter ?"

Le cycle "Un Fauteuil pour deux" invite Les Barbarins Fourchus au Cinéma La Nef à Grenoble jeudi 27 avril à 20h. "Le Cinéma de Quartier"des Barbarins Fourchus revient pour une dernière séance avant la fin des haricots !

Les stars

Jean-Claude Brumaud dans le rôle du candidat à la présidentielle, Jean Guillaud dans le rôle du garde-du- corps, Marco Zuber dans le rôle de l’ouvreuse, Julien Huraux dans le rôle du projectionniste et dans le rôle du journaliste votre serviteur.

«La lumière revient déjà. Et le film est terminé. Je réveille mon voisin. Il dort comme un nouveau-né...»

Il y a ceux qui n’avaient jamais vu tel ou tel grand classique, et leur voisin qui le connaît par cœur mais ne s’en lassera jamais. Et il y a les Barbarins Fourchus qui, le temps d’une soirée, transforment un lieu en cinéma de quartier pour inviter le public à venir voir ou revoir un film issu du cinéma de genre (série B ou Z) si cher aux années 60-80. Attention ! Un soin particulier est accordé à ne rien oublier : ouvreuses, court-métrages en première partie, esquimaux, présentateurs... Surtout pas les blagues de bon goût et les sketches à la noix !

Ce soir, une nouvelle fois, cette joyeuse équipe va transformer un lieu en Cinéma de quartier. Tour de magie que ces drôles de zébres ont plaisir à exécuter depuis plus de dix ans déjà. Ce soir nous vous offrons un film, une exposition d’affiches (de films de genres uniquement) et un spectacle en salle (ouvreuse, sketch, court-métrage, présentation des lms, journal et publicités !). Vous aviez l’habitude de venir au Théâtre 145 ou à la Salle Noire pour découvrir la sélection de l’équipe ? Cette année, le célèbre rendez-vous aura lieu dans les murs du Cinéma La Nef, à Grenoble. Invitée exceptionnelle du cycle «Un fauteuil pour deux», l’équipe des Barbarins Fourchus prévoit une nouvelle édition qui, en pleine période d’entre-deux tours, ne sera pas piquée des vers. Outre le film proposé, retrouvez les délires d’une équipe toujours très inspirée par la connerie ambiante et heureuse de pouvoir vous accueillir exceptionnellement dans les vrais fauteuils d’un vrai cinéma pour découvrir ou redécouvrir un vrai film avec des vraies blagues, des vrais gens et de vraies problématiques.

Pour cette soirée toute spéciale, le cinéma La Nef se transformera en bureau de vote, l’ouvreuse vous susurrera la Marseillaise à l’oreille et le présentateur posera à tous la question cruciale : Y a t-il un français dans la Salle ? La réponse de Jean-Pierre Mocky et de Frédéric Dard date de 1982 et semble toujours être la seule connue à ce jour. Salutaire.

Le film "Y a-t-il un français dans la salle ?"

Film de Jean-Pierre Mocky Comédie nécessaire (1h46 min - France - 1982)

Avec Victor Lanoux, Jacques Dutronc, Jean-François Stévenin, Dominique Lavanant, Michel Galabru

Un ancien ministre, chef de parti politique, tombe amoureux d’une jeune lle. La situation tourne au drame, dé gurant cette dernière et provoquant la chute de la carrière du politicien.

The Rendez-vous

Jeudi 27 avril à 20h30 Cinéma La Nef, à Grenoble

Tout public Tarif unique : 5 euros