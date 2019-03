Cinéma de Ruoms : la fin d'une histoire

Ruoms, France

L'histoire a commencé dans les années 50. Et c'est le curé du village qui a amené le cinéma à Ruoms. Son objectif : que les filles du village n'aillent pas danser dans les bals le samedi soir. Il a donc instauré des séances de cinéma.

Un vieux projecteur remisé derrière l'écran © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Le curé du village annonçait la programmation du cinéma lors de la messe du dimanche explique Monique un des bénévoles de l'association.

Et il surveillait aussi qui venait et qui ne venait pas.

Le cinéma de Ruoms © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un cinéma associatif

Le cinéma "le foyer" est aujourd'hui géré par une trentaine de bénévoles très investis. Ils assurent la programmation, les projections, la caisse et le ménage. C'est à ces conditions que le cinéma peut continuer à vivre dans ce village du Sud Ardèche. David se charge de la programmation et l'adapte à son public qu'il connaît bien.

Une salle devenue vétuste

La salle du cinéma est devenue vétuste et n'obtiendra certainement plus l'homologation pour recevoir du public. Les travaux à réaliser sont trop importants et ne peuvent pas être financés. C'est donc la fin de l'histoire de ce cinéma et de ces bénévoles très attachés à leur salle mais qui se rendent bien compte qu'on ne peut pas aller plus loin.

Un nouveau cinéma à venir ?

La communauté de communes des gorges de l'Ardèche a pour projet de construire un nouveau cinéma à Ruoms avec deux salles. Il serait tenu par un professionnel. Le coût du projet s'élève à deux millions d'euros et 1,2 millions d'euros de subventions ont déjà été budgétés. Il reste quelques détails à régler avant d'être certain qu'un nouveau cinéma sera construit. Si c'est le cas, les travaux pourraient commencer à la fin de cette année explique Max Thibon, le président de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche.