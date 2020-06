Cinéma : deux films tournés en Bourgogne labellisés "Cannes 2020"

Parmi les 2.067 films envoyés (année record!), 56 ont été retenus en sélection officielle.

Parmi tous ces films, deux ont été tournés en partie en Bourgogne :

- le film "DES HOMMES" de Lucas Belvaux tourné en juin 2019 en partie dans le Morvan, à Château-Chinon, avec un casting prestigieux : Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin et Gérard Depardieu.

Lucas Belvaux lors de sa participation au Festival international du film policier de Beaune © Maxppp - FRANCK CASTEL

- Bravo également au film "LA TERRE DES HOMMES" de Naël Marandin, labellisé Semaine de la Critique Cannes 2020. Un film qui avait été tourné en automne 2019 du côté de Chenay-le-Châtel et Saint-Christophe en Brionnais, Chalon-sur-Saône ou encore Marcigny. (71).

Organisme sans but lucratif, le Bureau d'Accueil des Tournages Bourgogne-Franche-Comté a pour mission de faciliter le travail des producteurs et de leurs équipes de tournage sur son territoire et de promouvoir la région et ses ressources auprès des professionnels de l'industrie cinématographique et audiovisuelle au niveau national et international.