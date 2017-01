Cinéma en Isère : ce sont les petites salles dans les villes moyennes qui marchent le mieux !

Pierre de Gardebosc gérant de la société grenobloise MC4 Distribution fait le bilan de l'année 2016 dans les salles iséroises pour France Bleu Isère. Avec 4 millions de spectateurs, il y a une vraie dynamique autour du cinéma dans les villes moyennes comme Beaurepaire et Saint-Marcellin.

Pierre de Gardebosc qui programme 120 salles en France dont une quinzaine en Isère avec sa société MC4 Distribution était l'invité de France Bleu Isère ce lundi matin.

Comme dans l'ensemble de la France (213 millions de billets vendus, +4%), le nombre de spectateurs est en augmentation en Isère en 2016. Moins dans les salles grenobloises qu'à la campagne et dans les villes moyennes. Ce sont les films pour enfants et les comédies françaises qui remplissent le plus les salles. Mais il n'y a pas eu de films qui ont fait explosé le box office cette année, plutôt des films qui ont fait 3, 4 ou 5 millions d'entrées, loin des 20 millions d'entrées pour les Ch'tis.

Des films documentaires ont créé la surprise comme Demain ou _Merci patron_.

Les films qui devraient cartonner en 2017 pourraient être Raide dingue, le film de Dany Boon, ou La la Land, une comédie musicale de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone.