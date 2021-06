Cinéma en plein air en Mayenne : 23 projections cet été dans une vingtaine de communes

Regarder un film à la bonne étoile, paisiblement installé sur un transat, oublier la crise sanitaire pendant deux heures, se divertir, partager des émotions, voilà un été radieux qui s'annonce en Mayenne. L'association Atmosphères 53 organise cet été dans une vingtaine de communes des projections en plein air pour faire (re)découvrir des œuvres cinématographiques au public mayennais.

Les séances se dérouleront sur des places de villages, des places de quartiers, des parcs ou encore dans des lieux insolites et atypiques, comme une base nautique ou un château. "L'enjeu est culturel avec une proposition de films familiaux, légers et de qualité. Venez masqués, et n’hésitez pas à prendre plaid et transat pour une projection relax !" explique Atmosphères 53.

Le cinéma en plein air c'est du 2 juillet au 11 septembre, c'est gratuit, dans le respect des gestes barrières. Première séance au théâtre antique de Jublains avec "Astérix : le secret de la potion magique".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



►►Découvrez ici la programmation complète, les lieux et les horaires