L’Artplex, nouveau lieu de culture sur la Canebière à Marseille ouvrira le 22 octobre prochain. Il sera composé de sept salles de cinéma dont une adaptée au spectacle vivant, de trois restaurants et d’un espace d’exposition. France Bleu Provence a visité le bâtiment en cours de finition.

Cinéma et culture à Marseille, l’Artplex ouvre enfin en octobre

L’immense bâtiment est en cours de finition extérieure et intérieure. Il trône sur la Canebière sur le terrain de l’ancienne mairie des 1er et 7e arrondissements. Ce projet vieux de 10 ans aboutit enfin après de multiples rebondissements. Il a été repris par un investisseur indépendant, spécialiste des lieux de culture. Ici, ce sont 50 emplois qui seront créés. La vocation principale de l'Artplex est d’animer le renouveau du quartier. La programmation sera en grande partie populaire pour coller aux attentes des habitants. L’Artplex proposera aussi trois restaurants et un bar lounge avec un vue magnifique sur l’église des Réformés. Il pourra accueillir des concerts dans une salle de 300 places, mais aussi des expositions.

Le bâtiment de l'Arplex en cours de finition © Radio France - Philippe Boccara

Ouverture annoncée le 22 octobre prochain pour le cinéma

Au total 1000 fauteuils et une projection très haute qualité avec une image laser et du son Dolby Atmo sont annoncés. Dès le 22 octobre prochain, Marseille passera ainsi de 69 à 76 écrans de cinéma. Le prix moyen de la place à l'Artplex sera de 7,50 euros.