Cinéma : fréquentation en baisse de 18 à 24% dans les cinémas d'Indre-et-Loire par rapport à 2019

Où sont passés les cinéphiles ? En septembre, la fréquentation dans les salles françaises a été marquée par une chute de 34% par rapport à septembre 2019, période de référence. En Indre-et-Loire, les cinémas résistent un peu mieux mais n'arrivent pas non plus à retrouver le niveau d'avant Covid.

Entre la perte d'habitude, liées aux fermetures pendant la crise sanitaire, le prix des billets dans un contexte inflationniste et le développement des plateformes comme Netflix, les raisons de ce désamour - ponctuel ? - pour les salles de cinéma sont diverses. Mais pour Julien Marignier, le directeur de Pathé Tours (ex-Ciné Loire), à Tours-Nord, qui enregistre une baisse de 22% en 2022 par rapport à 2019, le manque d'attractivité y est aussi pour quelque chose. "En 2019, on a fait 340.000 entrées, ce qui est très bien mais, à l'époque, il y avait des films porteurs. Des bonnes comédies, de bons dessins animés. Là, il n'y en a pas ou très peu."

Il y a le sentiment de films déjà vus, qui parlent des mêmes choses

Selon Julien Marignier, le cinéma doit se réinventer. "Quand on voit que le quatrième volet de "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?" n'a pas marché comme il aurait dû, alors qu'il est grand public et tourné chez nous, ça prouve aussi un phénomène de lassitude. Il y a le sentiment de films déjà vus, qui parlent des mêmes choses. Quand on voit que les mini-séries cartonnent sur les plateformes, il faut peut-être se poser la question de la longueur des films aussi. Tous ou presque font plus de deux heures maintenant."

Un sentiment que partage Gilles De Laage, le président du cinéma associatif Le Rabelais, à Chinon. Il s'attend à une baisse de 18% sur l'année par rapport à 2019. "Aujourd'hui, le problème, c'est avant tout l'offre. L'an dernier, même si on avait été fermé quelques fois à cause du Covid et pour rénovation, on avait du monde. On a eu "Bac Nord", "Eiffel" ou "Illusions perdues" qui ont bien marché. Cette année, on n'a pas ça et il nous arrive de faire des séances vides, sans aucun spectateur ! En revanche, ce qui fonctionne, ce sont les séances à thèmes, suivies d'un débat avec un invité."

Des soirées évènements pour booster la fréquentation

Pour retrouver son public Studios, rue des Ursulines à Tours, le directeur Philippe Lecocq mise lui aussi sur l'évènementialisation des séances. "On est sur une baisse du nombre d'entrées de 24% par rapport à 2019 actuellement et c'est surtout les moins de 25 ans que l'on ne voit plus. Alors, on tente des choses. On a fait récemment un marathon "Harry Potter" avec la saga en trois jours. On avait décoré les pièces. Et ça a plutôt bien marché. Ça va repartir, je n'ai pas d'inquiétude. Mais il faut aider les gens à retourner voir des films sur grands écrans."

Au CGR de Tours-Centre, qui enregistre 20% de fréquentation en moins qu'il y a trois ans, le directeur Medhi Belhadj a bien compris l'intérêt de se focaliser sur ce jeune public, plus attiré par les plateformes. "On a décidé de prolonger sur 2023 le dispositif 15-25 mis en place par le CNC avec des places à 5 euros pour les jeunes sur quelques évènements car ça a bien fonctionné. Avant, on misait sur des grands films pour attirer les gens sur des journées thématiques. Maintenant, c'est l'inverse. C'est comme ça, on s'adapte."

Contacté, le CGR des Deux-Lions à Tours, le plus gros cinéma d'Indre-et-Loire, n'a pas souhaité communiquer ses chiffres. Le directeur nous renvoie vers le service communication à Paris, expliquant qu'il s'agit d'une "volonté du groupe CGR de centraliser la communication sur le sujet". La réponse du service communication se fait toujours attendre.