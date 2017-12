Le nouveau film de Lucien Jean-Baptiste sort ce mercredi au cinéma. "La deuxième étoile" est la suite du long métrage sorti en 2008. Et comme pour le premier volet, la plupart des scènes ont été tournées dans la station des Gets, en Haute-Savoie.

"La Deuxième étoile" sort ce mercredi en salle. C'est la suite de "La Première étoile", l'histoire de cette famille de région parisienne qui venait passer les vacances au ski. Cette fois, ils retournent en station pour passer Noël en famille. Comme pour le premier volet, la plupart des scènes ont été tournées dans la station des Gets, en Haute Savoie, l'hiver dernier.

"J'avais envie de revenir là où tout a commencé, il y a quelque chose de proustien là-dedans" - Lucien Jean-Baptiste, réalisateur du film.

"J'avais envie de revenir là où tout a commencé", confie Lucien Jean-Baptiste, réalisateur du film et acteur. "Je voulais retrouver les Gets comme on retrouverait une maison d'enfance, il y a quelque chose de proustien là-dedans."

Lucien Jean-Baptiste est d'ailleurs revenu en Savoie et en Haute-Savoie en novembre pour présenter son film en avant première. Et pour l'instant, les retours des spectateurs sont plutôt bons. "Les gens ont un plaisir incroyable à retrouver cette petite famille neuf ans plus tard", poursuit le réalisateur. "J'ai l'impression qu'il y avait une vraie impatience, ça fait chaud au cœur."

Six semaines de tournages amusantes, mais aussi compliquées

Cette année, Lucien Jean-Baptiste, ou Jean-Gabriel Elisabeth dans le film, emmène sa femme, ses enfants, sa mère et son beau père au ski et tout ce petit monde va se retrouver embarqué dans une compétition entre voisins. M. Duval, un Parisien en vacances, veut la gagner à tout prix. Il est incarné à l'écran par François Bureloup. "Faut pas trop jouer sur les clichés, sinon ça ne marche pas", explique l'acteur. "Il faut être le plus sincère possible, et ça passe."

Pendant six semaines, l'équipe de tournage a investi la station des Gets, en Haut-Savoie. "On s'est bien amusé !" lâche avec le sourire Lucien Jean-Baptiste. "Par contre, ça a parfois été compliqué : à un moment il y avait trop de neige, à un autre pas assez ... heureusement, on appelait la mairie et elle ramenait des camions de neige, donc on s'en est sorti."

A quand une troisième étoile ? Pas tout de suite. Lucien Jean-Baptiste travaille en ce moment sur une série qui sera diffusée sur France 2.