Cinéma : la Française Claire Denis remporte le prix de la réalisation au festival allemand de la Berlinale

Une Française, la réalisatrice Claire Denis, a été récompensée ce mercredi soir pour son film "Avec amour et acharnement" à la Berlinale, festival de cinéma allemand.

La cinéaste française Claire Denis a remporté ce mercredi soir l'Ours d'argent de la meilleure réalisation au festival de la Berlinale, équivalent allemand du festival de Cannes, pour "Avec amour et acharnement", un drame qui réunit Juliette Binoche et Vincent Lindon dans une histoire d'amour intense et passionnée.

La Berlinale a décerné l'Ours d'or au film "Alcarràs" de la cinéaste espagnole Carla Simón, portrait tendre et profond d'une famille d'agriculteurs bousculée par la modernité. Avec les Françaises Julia Ducournau, Palme d'or à Cannes, et Audrey Diwan, Lion d'or à Venise, ce sont ainsi trois jeunes réalisatrices qui ont été récompensées dans les dernières éditions des grands festivals européens.