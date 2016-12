Cinéma : la fréquentation des salles françaises a été excellente en 2016, avec 213 millions de billets vendus

La fréquentation dans les cinémas français a atteint en 2016 son deuxième meilleur niveau depuis cinquante ans, avec 213 millions de billets vendus, soit une hausse de 3,6% par rapport à l'année précédente, selon les chiffres publiés vendredi par le Centre national du cinéma (CNC).

La sortie culturelle préférée des Français

"Ce record historique témoigne de la vitalité du cinéma en France, et démontre une fois encore qu'il est la sortie culturelle préférée des Français", s'est félicitée Frédérique Bredin, la présidente du CNC. Pour la troisième année consécutive, la fréquentation des salles de cinéma dans l'Hexagone dépasse les 200 millions d'entrées. La France reste ainsi le premier pays d'Europe pour la fréquentation.

Dans les salles françaises, des films américains avant tout

Ce sont les films américains qui se sont taillés la part du lion, avec une part de marché de 52,6%, avec 111,80 millions d'entrées. Une progression de 5,5% par rapport à 2015 et le plus haut niveau depuis 1958, selon le CNC. L'année a notamment été marquée par le succès de plusieurs films de Disney : "Zootopie" qui a attiré 4,8 millions de spectateurs et "Vaiana, la légende du bout du monde" (3,8 millions d'entrées). "The revenant" avec Leonardo DiCaprio, "Deadpool" et le film d'animation "Comme des bêtes" ont chacun totalisé 3,7 millions d'entrées.

Actuellement en salles, le dernier-né de la saga "Star Wars", "Rogue One" totalise pour le moment 3,1 millions d'entrées. Face à ces mastodontes, le cinéma français affiche une belle santé, avec une part de marché de 35,3% (en progression de 3,1% par rapport à 2015). Fait notable : au moins 18 films français ont dépassé le million d'entrées cette année, souligne le CNC. Parmi eux, figurent les comédies "Les Tuche 2 : Le rêve américain", avec ses 4,6 millions de spectateurs, "Camping 3" (3,2 millions) ou encore "Radin !" (2,9 millions).