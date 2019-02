Cinéma : la Mayenne profite de la mode des comédies rurales

Avec deux long métrages en 2018, "Ulysse et Mona" et "Au nom de la terre", un documentaire de François Bégaudeau en préparation : la Mayenne n'a jamais été autant plébiscitée par les cinéastes. Le département profite de sa proximité avec Paris et de l'engouement pour le monde paysan.

La Mayenne, France

Ulysse et Mona avec Eric Cantona, toujours à l'affiche, Au nom de la terre d'Edouard Bergeon et Guillaume Canet, qui sortira le 27 mars, un deuxième documentaire pour François Bégaudeau dont le tournage aura lieu en avril. Après avoir été pendant longtemps le parent pauvre du cinéma dans les Pays de la Loire, la Mayenne attire à son tour les réalisateurs! Et cela dope l'économie du département : plus de 600.000 euros de retombées économiques en 2018 (acteurs, techniciens, hôteliers, restaurateurs...). La Mayenne tire partie de la mode des comédies rurales et de sa situation géographique.

l'Effet Famille Bélier

Après les films d'époque dans les châteaux du Maine et Loire et les films sociaux à Saint Nazaire, la mode cinématographique est en train de changer selon Pauline Le Floch, chargée de développement au bureau des tournages des Pays de la Loire : "C'est peut-être l'effet Famille Bélier (film d'Eric Lartigau sorti en 2014, NDLR), mais en tous cas on est plutôt sur des comédies familiales, dans des milieux plutôt ruraux, un type de tournage qui correspond plus à la Mayenne".

Les paysages mayennais, lieux de tournage du film avec Guillaume Canet © Radio France

Un écrin de verdure proche de Paris

Pourquoi Ulysse et Mona a-t-il été tourné dans la forêt de Charnie et la fresque rurale Au nom de la Terre dans une ferme de Saint-Pierre-sur-Orthe? "Des coups de coeur de réalisateurs", explique Pauline Le Floch. Mais il y a aussi des raisons très pratiques. "Pour les professionnels des tournages, qui sont pour la plupart parisiens, la Mayenne c'est le territoire proche de Paris où l'on est dans un écrin de verdure très rapidement".

L'écrivain-réalisateur François Bégaudeau va tourner un deuxième documentaire en Mayenne, au mois d'avril. © AFP - Joël Saget

"La Mayenne est une terre très accueillante aux modes de vie et de pensée alternatifs"

Des paysans et des guérisseurs

Plus que les paysages, ce sont les gens qui intéressent l'écrivain François Bégaudeau. Il va tourner, en avril prochain, son deuxième documentaire avec l'association mayennaise Atmosphères Production. "L'idée directrice du film c'est des modes de vie et de pensée alternatifs, annonce le réalisateur. Des paysans, des communautés en autogestion et des "guérisseurs, des conjureurs". "En Mayenne, il n'y a pas un village où il n'y a pas un guérisseur!".