Cinéma : la sélection officielle et le jury du Festival du Cinéma et Musique de film de la Baule dévoilés

Le 4ème Festival du Cinéma et Musique de Film de la Baule vient de dévoiler la liste des six films en compétition et projetés en Avant-Première du 7 au 12 novembre au cinéma le Gulf Stream. L'occasion également de découvrir les membres du Jury 2017.

Les Ibis d'Or viendront récompenser le meilleur des 6 films en compétition durant le Festival du Cinéma et Musique de Film 2017 à la Baule. En tout ce sont 7 trophées qui seront décernés lors de la cérémonie de remise des prix, le samedi 11 novembre au Palais des Congrès Atlantia - La Baule :

Ibis d'Or du Meilleur Film

Ibis d'Or de la Meilleure Musique de Film

Ibis d'Or du Meilleur Scénario

Ibis d'Or du Meilleur Acteur

Ibis d'Or de la meilleure Actrice

Ibis d'Or du Meilleur Court-Métrage AG2R LA MONDIALE

Ibis d'Or du Prix du Public Groupe BARRIERE

Les bandes-annonces des 6 films en compétition

Gook de Justin Chon (USA).

Les émeutes raciales de 1992 à Los Angeles, à travers le point de vue de deux frères d'origine coréenne.

La Mélodie de Rachid Hami, avec Kad Merad (France).

Simon, un violoniste émérite, désabusé et professeur de musique classique se voit devoir enseigner le violon à une classe de 6ème d'un collège parisien. Face à des élèves difficiles et ses méthodes d'enseignements rigides, les rapports et élève enseignant sont tendus. A bientôt cinquante ans, Simon réussira t-il à amener une classe en difficulté à surmonter les obstacles et dépasser ses limites ?

Fractures de Harry Roselmack (France).

L'histoire sur la rencontre entre une prostituée et un terroriste, la confrontation entre deux monde.

Bravo Virtuose de Levon Minasian (Arménie).

Par un concours de circonstance, Alik, 25 ans et musicien d'exception, va usurper l'identité d'un tueur à gages nommé "Virtuose" afin de sauver l'orchestre de la faillite et protéger celle qu'il aime.

Beach Rats de Eliza Hittman (USA).

L'été misérable d'un adolescent paumé, Frankie, qui essaye d'échapper à son quotidien en traînant avec ses amis délinquants et en flirtant sur le net avec des hommes plus âgés.

M de Sara Forestier (France).

La rencontre amoureuse de Lila et Mo. Elle est bègue et réfugiée dans le silence, lui est un jeune homme charismatique... Tous deux tombent follement amoureux l'un de l'autre mais ont du mal à accepter leur "handicap", à s'accepter mutuellement.

Tout nous sépare de Thierry Klifa avec Catherine Deneuve (France).

Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille. Deux amis d’enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux mondes.

La réalisatrice Diane Kurys Présidente du Jury

C'est à la réalisatrice Diane Kurys, que les membres du Festival du Cinéma et Musique de Film 2017 ont confié la présidence du Jury 2017. La réalisatrice française du film La Baule les Pins sera entourée de la journaliste, productrice et présentatrice Daniela Lumbroso, du compositeur nommé à l'Oscar de la Meilleure Musique de Film en 2017 et Ibis d'or de la Meilleure Musique 2016 au Festival de la Baule, Laurent Perez Del Mar, de la chanteuse et actrice, Elodie Frégé et de l'acteur et chanteur, Elie Semoun.

Jury 2017 - Festival du Cinéma et Musique de Film © Radio France - festival-labaule.com / France Bleu

Les films seront projetés du 7 au 11 novembre au cinéma Gulf Stream - La Baule

Les liens utiles pour assister au Festival du Cinéma et Musique de Film :

Le site officiel : Festival du Cinéma et Musique de Film

Le programme officiel : Découvrir le programme complet

Le site du cinéma : cinegulfstream.fr