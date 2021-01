Cinéma : le film "Akelarre" tourné en partie au Pays Basque nommé plusieurs fois aux Goya

Le film "Akelarre" tourné en partie au Pays Basque a été nommé neuf fois aux Goya ce lundi. Il est en lice notamment pour le prix de la meilleure actrice avec Amaia Aberasturi et pour le prix de la meilleure musique.

Le long-métrage du réalisateur argentin Pablo Agüero avait été tourné notamment en Sare en 2019, et revient sur des faits réels : la chasse aux sorcières au Pays Basque au cours du XVIIe siècle. Dans cette commune et à Saint-Jean-de-Luz, plusieurs femmes avaient été accusées de sorcellerie et condamnées à être brûlées sur des bûchers.