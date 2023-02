Cinéma : le film culte "Titanic" ressort au cinéma pour ses 25 ans

C'est l'un des films préférés des Français. Titanic ressort au cinéma ce mercredi 8 février, à l'occasion des 25 ans du film. Il s'agit d'une version remasterisée, proposée en 3D mais aussi en 4K, avec une image de meilleure définition.

Déjà plus de 21 millions de spectateurs

Sorti en 1997 aux Etats-Unis et en janvier 1998 en France, Titanic a conquis les spectateurs du monde entier. La planète a été émue par l'histoire d'amour de Rose et Jack, des personnages fictifs créés par James Cameron qui ont vécu la tragédie, bien réelle celle-là, du Titanic.

Dans une conférence de presse, James Cameron est revenu sur le succès du film . "Il y a eu de nombreuses tragédies depuis le naufrage du Titanic, mais cette histoire a ce truc qui relève du mythe. Il y a le sacrifice des hommes qui ont laissé leur place aux femmes et aux enfants et ce profond sentiment de perte qui rend toute cette histoire très puissante", a confié le Canadien de 68 ans.

Avec plus de 20,8 millions de spectateurs, "Titanic" est le plus gros succès du cinéma en France. En 2012, lors de la précédente ressortie, il a réuni plus d'un million de spectateurs supplémentaires, portant son total à 21,8 millions de billets vendus. "Bienvenue chez les Ch'tis" (20,4 millions) et "Intouchables" (19,5) s'en sont approchés sans réussir à l'égaler.

Dans le monde, "Titanic" est le 3e film le plus rentable de l'histoire du cinéma avec 2,2 milliards de dollars de recette, derrière "Avengers: Endgame" (2,8 milliards) et "Avatar" (2,9 milliards), également réalisé par James Cameron.

"Titanic" cartonne toujours à la télévision

"Titanic" est également régulièrement diffusé en clair à la télévision, environ une fois par an. Le film réalise à chaque fois d'excellentes audiences. Récemment, la chaîne TF1 l'a même diffusé deux fois en moins d'un mois : le 7 décembre 2022 (2,4 millions de téléspectateurs, 15,9% de part de marché) et le 2 janvier 2023 (22% de part de marché).

Le film a été un succès populaire doublé d'un succès critique. Il a remporté 11 Oscars (sur 14 nominations) en 1998, dont ceux du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleurs décors, meilleure musique de film (pour la partition composée par James Horner) et meilleure chanson originale ("My Heart Will Go On", interprétée par Céline Dion). "Titanic" égale ainsi le record historique de "Ben-Hur" (1960), rattrapés ensuite par le troisième opus du "Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi".

Le "Titanic" a sombré lors de son voyage inaugural

Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, à l'occasion de son voyage inaugural, le "Titanic" percute un iceberg dans l'Atlantique Nord, au large de Terre-Neuve.

La catastrophe a fait environ 1.500 morts, le bilan officiel exact n'étant pas connu. Le navire a coulé en moins de trois heures, à 2h20. C'était le plus luxueux et le plus grand paquebot jamais construit au moment de son lancement. Il s'était élancé de Southampton, en Angleterre, le 10 avril, avant une première escale à Cherbourg puis à Queenstown, en Irlande, le 11 avril.