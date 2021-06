Cinéma : derniers préparatifs avant le grand jour pour "Le Kid" à La Flèche

"Enfin", se félicite Jean-François Joly. Après trois ans de travaux, le directeur du cinéma municipal "Le Kid" est fier de faire visiter ses nouveaux locaux. Trois salles, soit une de plus que sur l'ancien site, qui pourront pour la première fois accueillir du public à partir de mercredi 9 juin. Au total, 426 fauteuils presque tous bientôt accessibles, puisque l'ouverture ne se fera d'abord qu'avec une jauge de 65% comme l'imposent les consignes sanitaires mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

La salle numéro 1 dispose de 214 sièges © Radio France - Steven Gouaillier

"Tout n'est pas encore totalement près, c'est une autre organisation pour nous. On passe de deux à trois salles, donc tout le monde s'y met et d'ici mercredi on sera prêt", promet le directeur. Pour la première journée, sept films seront proposés aux curieux ou aux cinéphiles fléchois, notamment des comédies (Adieu les cons, Le discours, Chacun chez soi...) ou des films d'animation (Tom et Jerry, les Bouchetrous).

Les lieux serviront d'ailleurs à organiser des événements culturels plus larges, comme des ateliers pédagogiques, des conférences, ou encore dès mercredi soir, l'opéra La Chauve Souris de Johan Strauss.

Des tarifs revus à la hausse

"Le public a vraiment envie de venir", veut croire Jean-François Joly, après le succès rencontré par les visites organisées ces derniers jours pour faire découvrir les lieux, "on est débordé, tous les créneaux que l'on avait mis en place sont complets. On en dû en rajouter d'autres, qui se sont remplis en quelques heures".

Ce nouveau cinéma permettra de proposer 1250 séances de plus que sur l'ancien site d'après la mairie. Les tarifs ont été revus à la hausse par rapport à l'ancien cinéma, passant de 6,50€ à 8€ en tarif plein, excepté le mercredi après-midi où tous les tickets seront vendus 5€.