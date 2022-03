Cinéma : le remake de la "La famille Bélier" parti pour briller aux Oscars

C’est le film qui pourrait créer la surprise ce dimanche soir aux Oscars. Le remake américain de "La famille Bélier", "Coda", est adapté du long-métrage qui avait fait plus de 7 millions d'entrées en France en 2014, avec Louane et François Damiens entre autre. Il s'agit toujours de l'histoire d'une jeune fille élevée dans une famille malentendante et qui trouve sa voie dans le chant. "Coda", réalisé par Siân Heder, est nommé dans 3 catégories (meilleur film, meilleure adaptation, meilleur second rôle).

Déjà plusieurs récompenses aux Etats-Unis

Le film a touché et séduit les Américains, comme les Français avant eux. Coda a été très remarqué depuis sa présentation il y a un an au festival de Sundance. Il a déjà obtenu plusieurs récompenses aux Etats-Unis. Cette version américaine est jouée en grande partie par des comédiens sourds. Sourd de naissance, Troy Kotsur qui joue le père, est notamment nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Également en compétition à la cérémonie des Oscars à Hollywood, ce dimanche soir, "The power of the dog" de Jane Campion, "Belfast" de Kenneth Branagh ou encore "West Side Story" de Steven Spielberg.