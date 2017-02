Cinéma : le salaire d'une réalisatrice française est inférieur de 42% à celui d'un réalisateur

À quelques heures de la cérémonie des César, une étude du Centre National du Cinéma et de l'image animée souligne vendredi que le salaire moyen d'une réalisatrice française est inférieur de 42% à celui de son homologue masculin.

L'égalité salariale est toujours de la fiction en 2017, y compris dans le monde du cinéma. Une réalisatrice gagne en moyenne 42% de moins qu'un réalisateur, selon le Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC) dans une étude parue vendredi. Et dans ce secteur note encore le CNC, il existe encore très nettement des "métiers d'hommes" et des "métiers de femmes".

À LIRE AUSSI | César 2017 : "Elle" et "Frantz" font figure de favoris

Salaires plus bas et budgets aussi

Dans l'administration de la production, les femmes sont payées en moyenne 38% de moins que leurs homologues masculins. Et outre les salaires plus faibles pour les réalisatrices, elles se voient bien souvent aussi accorder des budgets moindres : 3,5 millions d'euros en moyenne contre 4,7 millions pour les hommes.

Maquilleuse, pas maquilleur

La répartition des professions du cinéma apparaît aussi clairement genrée : 96% des scriptes, 88,4% des costumiers et 74% des coiffeurs-maquilleurs sont des femmes. A l'inverse, elles ne représentent que 21% des réalisateurs de longs métrages agréés, alors que la parité existe à la sortie des écoles de réalisation.

En une décennie, le nombre de réalisatrices a augmenté de 70%. Pas encore bonne élève pour autant, la France se classe tout de même mieux que ses proches voisins européens, puisque 22,3% des films français sortis en France sont réalisés par des femmes, contre 19,7% en Allemagne et seulement 11% au Royaume-Uni ou en Espagne.