Cinéma : le scénariste des Tuche tourne un film en Dordogne

Les rumeurs allaient bon train depuis quelques semaines, France Bleu Périgord est désormais en mesure de le confirmer. Un gros tournage est actuellement en cours en Dordogne, dans le château de Montaigne à Saint-Michel-de-Montaigne. Le long-métrage s'appelle "Cocorico". Et le réalisateur n'est autre que... Julien Hervé, l'un des scénaristes des Tuche. Il a notamment co-écrit le scénario des volets 2, 3 et 4 de la saga à succès.

Christian Clavier et Didier Bourdon

Le film est tourné à l'intérieur du château, et raconte l'histoire de deux familles d'origine sociale très différentes, réunies par le mariage de leurs enfants. L'un est un viticulteur prétentieux, l'autre un concessionnaire Peugeot. Christian Clavier (Qu'est ce qu'on a fait au Bon Dieu ?), Didier Bourdon (Les inconnus) Marianne Denicourt ou encore Sylvie Testud font partie du casting.

Sortie en 2023

L'équipe d'une soixantaine de personnes est arrivée fin mars et le tournage devrait se poursuivre jusqu'au 29 avril. Pour les besoins du tournage, le rez-de-chaussée a été redécoré. De jeunes comédiens et l'agent de la loge de Christian Clavier sont logés aux gîtes des Relais de La Renaissance à Saint-Michel-de-Montaigne. Le reste de l'équipe et les comédiens vedettes sont eux hébergés à Saint-Emilion.

Après la Dordogne, le tournage se poursuivra au château Rivière à Fronsac, puis à Bordeaux. Le film doit sortir en 2023.