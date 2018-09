Le réalisateur Claude Lelouch tourne la suite du mythique "Un homme et une femme" à Deauville (Calvados) depuis le début de la semaine. Les acteurs Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée sont aussi de retour sur la plage normande pour l'occasion.

Deauville, France

Jean-Louis Trintignant roulant sur la plage de Deauville au volant de sa Mustang pour rejoindre Anouk Aimée sous la pluie normande. Cinquante-deux ans après avoir reçu la Palme d'or à Cannes et deux Oscars, le réalisateur Claude Lelouch tourne la suite de Un homme et une femme dans le Calvados. L'information révélée par Ouest-France nous a été confirmée par la mairie de Deauville.

"Les plus belles années"

Depuis lundi 24 septembre 2018, les acteurs Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée ont repris leurs rôles face aux caméras de Lelouch pour cette suite baptisée Les plus belles années. Jean-Louis Trintignant, qui souffre d'un cancer de la prostate, avait pourtant annoncé en juillet qu'il mettait un terme à sa carrière au cinéma. Pour jouer quel scénario a-t-il accepté de revenir sur sa décision ? On n'a pas de précision sur ce que Lelouch prépare pour "son" couple d'amoureux passionnés.

Chabadabada

Claude Lelouch n'a jamais rompu avec la Normandie depuis son succès de 1966 et il n'est pas rare de le croiser dans les rues de la station balnéaire huppée. En 1986, il avait déjà tourné une première suite - Un homme et une femme : 20 ans déjà - qui n'avait pas connu le succès de la première histoire et de son inoubliable "chabadabada, chabadabada...".