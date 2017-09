Cinéma : les films français plébiscités en Mayenne

Le CNC, le Centre National du Cinéma, vient de publier une cartographie du secteur par département. Et on apprend que les spectateurs mayennais adorent les longs-métrages made in France.

Les Tuches 2, Camping 3, Radin !, Les visiteurs : la révolution, Demain tout commence sont les films qui ont rencontré un énorme succès populaire en Mayenne l'an dernier selon le CNC. Notre département enregistre l'une des meilleures parts de marché pour les films français avec 45% des entrées, c'est 36% au niveau national. Les salles de cinéma mayennaises (10 salles dont 8 classées Art et Essai) ont attiré, en 2016, 700.000 spectateurs.

La fréquentation dans la région Pays de la Loire atteint plus de 11 millions d’entrées en 2016, soit 3,5% de plus qu’en 2015, poursuit le CNC. Ici, les habitants sont allés en moyenne 3,2 fois au cinéma l'an dernier. La part de marché des films français s’élève à 42% soit la deuxième plus élevée de France, contre 36 % au niveau national.

Dans la région, conclut le CNC, le public des salles de cinéma apparait plus jeune que la moyenne. En 2016, 51 % des spectateurs ont moins de 35 ans, contre 49 % sur la France entière.