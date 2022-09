Cinéma : Line Renaud à l'honneur dans Une Belle course aux côtés de Dany Boon

Dans Une belle course, qui sort mercredi en salles, Line Renaud joue une vielle dame de 92 ans qui traverse Paris en taxi pour la dernière fois de sa vie. Un film écrit pour l'actrice et réalisé aux côtés de deux autres Nordistes : le réalisateur Christian Carion et l'acteur Dany Boon.

C'est ce que Christian Carion appelle "la chti connexion", "le trio des chtis". Le réalisateur né à Cambrai sort ce mercredi son nouveau film Une belle course, écrit sur mesure pour Line Renaud, 94 ans. Aux côtés de Danny Boon, qu'elle considère comme "son fils de cœur", l'actrice joue une vielle dame de 92 ans qui traverse Paris en taxi pour la dernière fois avant d'entrer à contrecœur dans une maison de retraite. Un film émouvant, tendre et rempli de souvenirs entre fiction et réalité.

"C'est une femme fantastique, qui, avec son cœur de chti, illumine le monde". Pour la quatrième fois depuis Bienvenue chez les Ch'tis (2008), Dany Boon donne la réplique à Line Renaud, non sans émotion. "On a beaucoup ri et on a beaucoup pleuré en faisant ce film. Il y a des parts de la vie de Line qui sont un peu partout dans le film, il y a des fois où on n'avait pas besoin de jouer", confie l'acteur d'Armentières.

Dany Boon et l'équipe du film Une belle course au cinéma Kinepolis à Lomme © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Un rôle écrit sur mesure

"Le rôle a été écrit pour elle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clins d'œil à sa propre vie. _Il y a même des fois où je ne savais plus si c'était le personnage Madeleine Keller ou si c'était Line qui était assise dans le taxi_. Par exemple, elle nous parlait de Loulou Gasté... mais je laissais tourner la caméra, je les laissais improviser", se souvient le réalisateur du film Christian Carion. "Mon rôle, ce n'était pas de les diriger mais de les doser."

Après le festival d'Angoulême et celui de Toronto, le trio nordiste est de retour chez lui, dans le Nord-Pas-de-Calais. "On termine notre tournée là où tout a commencé. Ça fait vraiment quelque chose de revenir à la maison, ça ressource et on sent tout l'amour ch'ti du Nord, ça fait beaucoup de bien", se réjouit Christian Carion. Même émotion chez Dany Boon, très heureux de présenter le film à Lille : "Il y a une chaleur dans le film qui est une chaleur de chez nous. Et ça vient de Line, parce qu'elle rayonne, elle guérit les âmes. Même si elle ne pouvait pas être là ce soir parce que ça faisait beaucoup d'un coup, elle est en forme et elle très heureuse d'avoir fait ce film. Elle dit que c'est le plus beau rôle de sa vie".

1 400 spectateurs étaient présents samedi soir pour l'avant-première du film. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Line Renaud a quand même laissé un petit message vidéo aux 1 400 spectateurs venus exprès de Roncq, Armentières, Roubaix et même de Tourcoing pour assister à l'avant-première. « Mon cœur est avec vous ! Et puis vous avez Christian Carion et le grand acteur Dany Boon... » suivi d'un plan large où on aperçoit Dany Boon lui souffler son texte, hilare. « Voilà ce qu’il me faisait pendant le film. C’est impossible de tourner avec lui ! », s'amuse l'actrice dans un fou rire.

Certains spectateurs sont arrivés trois heures en avance pour assister à l'avant-première. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Corentin, 25 ans, vient d'Armentières, là où Line Renaud et Dany Boon sont nés. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Une belle course sortira ce mercredi dans les salles de cinéma de la région. Le film sera également projeté dans trente cinq pays dont le Japon.