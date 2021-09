Cinéma : remise des prix du 6e festival "un petit court" de Gevrey / Nuits-Saint-Georges ce vendredi à Beaune

C'est ce vendredi 17 septembre à 19h que seront remis les prix du festival "un petit court". C'est la 6e édition organisée par la communauté de communes de Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin en partenariat avec le cinéma Nuiton dans le but de favoriser le développement culturel.

Voir un petit court c'est agréable !!! Et ça l'est encore plus, lorsqu'on reçoit un prix. Ce sera le cas, ce vendredi soir à partir de 19h avec la remise des prix du festival "un petit court" dont c'est la 6e édition cette année. Ce festival est organisée par la communauté de communes de Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin en partenariat avec le cinéma Nuiton dans le but de favoriser le développement culturel.

Un déménagement pour cause de travaux

La cérémonie devait se dérouler dans le cinéma d'Art et Essai de Nuits-Saint-Georges, mais celui-ci est fermé à cause de travaux. C'est donc aux Ateliers du Cinéma de Beaune qu'est déplacée la cérémonie de ce vendredi.

Une durée et un thème imposés

Ce festival réservé aux cinéastes amateurs imposaient quelques contraintes. Les participants devaient livrer des courts métrages de 5 minutes maximum, avec pour thème imposé : faire le remake d'un film.

6 courts métrages en compétition

Au final, le jury devra départager six courts métrages réalisés dans toute la France. Parmi les participants : des étudiants de Dijon, des collégiens de Nuits-Saint-Georges et même des cinéastes amateurs de Marseille et de Belgique.

A gagner : un bon d'achat de 250 euros pour "le prix du jury", 150 euros pour "le prix du public" et 150 euros pour le "coup de cœur" du jury.