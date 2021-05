Cinéma Royal à Saint-Max : quels films pour le retour en salle le 19 mai ?

Les affiches n'ont pas bougé depuis le 30 octobre dernier sur la façade du Royal à Saint-Max, dans l'agglomération de Nancy : "Adieu les cons", "Poly"... Deux salles de 160 et 100 fauteuils désespérément vides. "Six mois sans spectateurs et des spectateurs sans cinéma, c'est compliqué pour tout le monde. Il faut rouvrir", soupire Hervé Cassin, propriétaire des lieux.

Hervé Cassin, propriétaire du Royal © Radio France - Isabelle Baudriller

La cabine de projection, elle, n'est jamais restée à l'arrêt depuis la fermeture du cinéma. "Il faut faire des entretiens", explique Thomas Cassin, fils d'Hervé et adjoint de direction. "Sinon, il peut y avoir des petites pannes. Une fois par semaine, on fait une projection en situation, histoire de voir que le son marche bien, que les automations d'éclairage et d'images fonctionnent bien. Et à partir de là, on se dit : ok c'est bon !"

Des discussions très compliquées avec les distributeurs

Quels films à l'affiche le 19 mai ? 400 films français et étrangers sont en attente de projections. Un casse-tête. "C'est en pleine négociation", indique Hervé Cassin, "sachant qu'on a les jauges à 35% et le couvre-feu à 21 heures donc on ne pourra pas faire les séances du soir. On a des discussions très très compliquées avec les distributeurs qui veulent les films dans les salles à toutes les séances. On est en train de se battre. Le film "Adieu les cons" [d'Albert Dupontel, sorti le 21 octobre 2020, juste avant le confinement, NDLR], je sais que je le rentre parce qu'il le faut. Mais un film comme "Tom et Jerry", le distributeur impose trop de séances."

Le cinéma avant la réouverture du 19 mai 2021 © Radio France - Isabelle Baudriller

Autre interrogation : les spectateurs seront-ils au rendez-vous ? Question compliquée là aussi pour Hervé Cassin : "Les blockbusters, ça ne commence qu'en juillet. Est-ce que les gens vont nous suivre par rapport aux films, par rapport aux normes sanitaires ? Et puis c'est une activité on l'on bosse pas mal avec la météo. Les mois de mai et septembre dans le cinéma sont les plus creux de l'année..."

L'an dernier, le Royal Saint-Max n'a totalisé que 25.000 entrées sur les 60.000 habituelles.