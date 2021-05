Cinéma : un remake des Dents de la mer en tournage sur le Bassin d'Arcachon cet été

Le casting vient de démarrer et on connait déjà les acteurs principaux : Kad Merad et Marina Foïs. Une version française du film culte de Steven Spielberg sortie en salles en 1975. Il sera intitulé "L'année du requin"