Cinéma : Vincent Duquesne recherche un jeune garçon pour son prochain film tourné dans le Cantal

Le jeune acteur et réalisateur cantalien souhaite compléter le casting de son nouveau film "garder ton nom", qui sera tourné à l'automne prochain à Aurillac et dans ses environs. Vincent Duquesne recherche un jeune garçon originaire d'Auvergne. Avis aux amateurs.

Lafeuillade-en-Vézie, Cantal, France

Si sa carrière artistique a décollé à Paris en passant par le cours Florent, Vincent Duquesne, 31 ans, n'oublie surtout pas d'où il vient. Lui dont l'enfance a été joyeusement partagée entre Lacapelle-del-Fraisse et Montsalvy. Fils du vétérinaire installé à Lafeuillade-en-Vézie au sud d'Aurillac (Cantal), Vincent est monté à la capitale pour devenir comédien. Il a ajouté une nouvelle corde à son arc artistique en se lançant dans l'écriture et la réalisation de film depuis 2012. Ses racines sont des sources d'inspiration et de décors, puisqu'il est déjà revenu tourner dans sa Châtaigneraie natale. Vincent Duquesne est actuellement en repérage en Auvergne.

Entre 8 et 11 ans de type caucasien

Ce sera encore le cas à l'automne prochain pour son nouveau film, "Garder ton Nom", son premier long métrage qui sera tourné à Aurillac et aux alentours. Vincent Duquesne a besoin de compléter son casting et recherche un jeune garçon. Voici la petite annonce : “URGENT. La production recherche un jeune garçon pour une journée de tournage entre fin septembre et mi-octobre. Ce jeune garçon de type caucasien doit avoir entre 8 et 11 ans, brun, fin, tonique avec une forte présence. Les débutants sont bienvenus".

Candidatures jusqu'au 3 août

Si votre enfant correspond à cette description, que vous habitez la région et que vous souhaitez participer au casting, vous pouvez envoyer sa candidature accompagnée d’une photo portrait, d’une photo en pied (photos récentes, sans filtres ni effets) ainsi que vos coordonnées (nom, prénom, téléphone, mail, lieu de résidence) à l’adresse mail suivante : casting@elemiah.fr

La clôture des candidatures est fixée au 3 août 2019.