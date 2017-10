Cinéma : Vincent Macaigne présente son premier long-métrage "Pour le réconfort" à Grenoble

Dans son premier long-métrage, librement inspiré de La Cerisaie de Tchekov, le vibrionnant Vincent Macaigne dresse le portrait de trentenaires en butte à la lutte des classes. Rencontre avec le réalisateur juste avant la projection de "Pour le réconfort" au cinéma Le Club à Grenoble.

Pascal et Pauline reviennent sur les terres de leurs parents après des années de voyage, et se retrouvent dans l’impossibilité de payer les traites du domaine. Ils se confrontent à leurs amis d’enfance, qui eux, d’origine modeste, n’ont jamais quitté leur campagne. Et à Emmanuel surtout, qui veut racheter leur terrain au meilleur prix pour l’expansion de ses maisons de retraite. Entre les amitiés d’hier et les envies de demain, la guerre aura-t-elle lieu ?

Vincent Macaigne présente son premier long-métrage "Pour le réconfort" Copier

Grenoble est une ville importante dans mon histoire personnelle. C'est la MC2 (maison de la culture) à l'époque de Michel Orier qui a pris le risque de produire mes spectacles. Mon premier court-métrage "Ce qu'il restera de nous" a été sélectionné par le Festival du film court de Grenoble. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour présenter mon film. Vincent Macaigne, metteur en scène de théâtre, acteur et réalisateur

Vincent Macaigne de retour à Grenoble, ville fondatrice pour le réalisateur qui signe son premier long-métrage "Pour le réconfort" © Radio France - Manuel Houssais

L'hyperactif homme de théâtre et de cinéma, figure également au casting de la comédie populaire "Le sens de la fête", il incarne le personnage de Julien, serveur dépressif, un peu largué, accro à son pyjama.

"Pour le réconfort" et "Le sens de la fête" à voir actuellement en salles.