Cinémas en difficulté en Vaucluse : "C'est une mauvaise passe, ça va repartir"

Où sont passés les spectateurs de cinéma ? Depuis le Covid, les salles vauclusiennes ont du mal à se remplir, que ce soit dans les cinémas d'arts et essai, les petites salles de centre-ville ou les grands multiplexes de périphérie. Les raisons sont multiples : le Covid, qui nous a obligés à rester à la maison de long mois, les plateformes type Netflix qui ne nous incitent pas à sortir et la baisse du pouvoir d'achat qui nous oblige à faire des choix. Résultat, de nombreux exploitants se demandent bien comment ils vont passer l'hiver. Surtout avec les factures d'électricité qui explosent !

Éric Tellene est gérant des trois cinémas de Cavaillon : la Cigale, le Femina et le Paradiso, ouvert juste après le confinement. Avant, quand un film ne marchait pas, il faisait entre 100 et 200 entrées dans ces salles. Aujourd'hui, un film qui fait un bide, c'est 10-12 spectateurs seulement. Selon Eric Tellene, la principale explication à l'absence de spectateurs, c'est la mauvaise qualité d'une grande partie des films.

"Je suis atterré par certains films que je programme."

- Éric Tellene, gérant des trois cinémas de Cavaillon

"Il y a une paresse dans l'écriture de scénarios, aucune idée nouvelle. On fait des remakes à foison, on fait des films d'aventure qui ressemblent à Koh Lanta. Pour me donner envie, il faut me séduire, si je fais l'effort de venir et qu' à chaque fois je me dis 'si je sors pour voir ça, je vois pas l'intérêt', je préfère rester chez moi, s'agace Éric Tellene. Hier j'ai vu un film français qui s'appelle "Jack Mimoun", censé être un film d'aventure à la Indiana Jones. Et bien c'est pitoyable, je suis atterré ! Il y a des gens qui vont payer pour aller voir ça, je vais être obligé de me cacher à la sortie parce que les gens vont me dire 'mais, c'est quoi ce film ?' Ce n'est pas avec des films comme ça qu'on va remplir les cinémas."

Le patron du cinéma Capitole Studios au Pontet va dans le même sens : "il faut des films de qualité pour reconquérir les spectateurs", estime René Kraus. Mais il dénonce un faux procès fait au tarif élevé des séances de cinéma. "C'est un faux problème, répond René Kraus, invité de France Bleu Vaucluse ce vendredi matin. Le prix moyen du Capitale Studios, c'est 7 euros, et le prix moyen en France est de 7,04 euros. Oui, lorsqu'une personne vient sans carte, sans abonnement, elle paie plus cher mais si elle prend une carte de fidélité, elle paiera un tarif moyen autour de 7 euros. Et pour aller voir un spectacle de deux heures, et ce n'est pas comparable à un match de football, à une soirée au théâtre ou à un concert. Donc ce n'est pas cher. La perception qu'en a le public est faussée".

Les cinémas comptent sur les grosses productions à venir

À Avignon, le cinéma le Vox, intramuros, célèbre cette année son siècle d'existence, au sein de la même famille. L'après-Covid a été très encourageant, mais depuis, l'été et la rentrée ont été très mauvais en termes de fréquentation. La directrice du Vox, Shérazade Bélaïd compte beaucoup sur les grosses productions à venir. "En ce moment, n'importe quel spectateur de cinéma se retrouve dans une salle même pas à moitié pleine, même pas au tiers pleine, regrette-t-elle. J'espère que la fréquentation va repartir, on a de très beaux films qui arrivent : Mascarade, les Couleurs de l'incendie. Et surtout Avatar ! La lumière au bout du tunnel pour de nombreux exploitants après une année très très très compliquée".

"À ce jour, aucune salle de cinéma n'a fermé en France."

- Patrick Guivarc'h, directeur du cinéma Utopia à Avignon

Au cinéma Utopia, toujours dans l'intramuros d'Avignon, la fréquentation a baissé de 25% par rapport à avant le Covid. Une partie des spectateurs d'Utopia n'est jamais revenue depuis la réouverture des cinémas. Pour autant, son directeur, Patrick Guivarc'h reste confiant. "C'est plus dur qu'avant, reconnaît-il. Il va falloir resserrer les boulons, mais ça ne remet toujours pas en cause l'existence du lieu ni notre capacité à montrer des films qu'on aime. Si vous regardez au niveau national, à ce jour aucune salle n'a fermé".

Patrick Guivarc'h défend aussi un modèle de cinéma, avec un restaurant ou un café et des salariés d'Utopia qui militent pour les films qu'ils diffusent. "Des lieux où voir des films n'est pas juste consommer un film et se casser. On ne vient pas ici juste pour 'bouffer de l'image'. On vient ensemble voir un film, on en discute, on se chamaille. Si ça, ça ne marche plus, alors Utopia disparaîtra, mais on ne changera pas". Autre inquiétude pour les cinémas : les factures d'électricité cet hiver. Patrick Guivarc'h prévient qu'à Utopia, il fera plus frais que d'habitude. N'hésitez pas à venir avec une petite laine !