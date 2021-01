Cinémas : en Moselle, des travaux en attendant des jours meilleurs

A quand la réouverture des cinémas ? On attend jeudi la conférence de presse du premier ministre, Jean Castex. Mais les amateurs des salles obscures devront probablement prendre encore leur mal en patience. Les cinémas sont fermés depuis plus de deux mois maintenant. Et avant ça, la situation était déjà très compliquée : la fréquentation des cinémas a chuté en France de près de 70% en 2020.

Un chantier à deux millions d'euros à Sarreguemines

Le cinéma Forum à Sarreguemines, en janvier 2021 © Radio France - magali fichter

Alors, en attendant, les directeurs de salles rongent leur frein, tentent de prendre leur mal en patience, et en profitent refaire une beauté à leurs établissements. Le cinéma Forum à Sarreguemines est le théâtre d'un très gros chantier, de deux millions d'euros environ. Un lifting de la façade, une rénovation entière du hall, avec 200 mètres carré d'espace supplémentaire, et une neuvième salle, qui fait la fierté de Jean-Marc Carpels, le directeur : "elle est équipée du son Atmos, un son immersif. Par rapport à un son de cinéma traditionnel, on a quasiment dix fois plus de hauts-parleurs dans la salle", disposés de tous les côtés, afin de créer cette impression de "relief", d'être "entouré" par le son. L'image n'est pas en reste, grâce à un projecteur de dernière génération, qui utilise la technologie laser.

"Eviter de gamberger" en attendant le retour des spectateurs

Sauf que personne, pour l'instant, n'a pu en profiter. Pourtant, le chantier est quasiment fini : s'il avait pris du retard pendant le premier confinement, il a pu accélérer pendant la deuxième fermeture - "ça nous a évité de gamberger", sourit le directeur, et il devrait être terminé fin janvier. Mais pour rouvrir quand ? "C'est une autre paire de manches, ça ne dépend pas de nous ! On attend les annonces de Jean Castex, même si on sait bien qu'il ne va pas annoncer de réouverture, on aimerait bien des perspectives un peu plus précises", soupire Jean-Marc Carpels.

Travaux en cours au cinéma Forum à Sarreguemines © Radio France - magali fichter

Car rouvrir un cinéma ne se fait pas en cinq minutes, "il faut reprendre des films qu'on avait arrêté brutalement le 29 octobre, les distributeurs ont besoin d'un délai de quinze jours, trois semaines, pour leur communication, les sorties de films à venir, ça se travaille," explique-t-il. Même s'il ne se risque plus à donner un pronostic de date, celle, avortée, du 15 décembre, lui reste en travers de la gorge.

A Freyming-Merlebach, des travaux en extérieur, mais pas en intérieur

Tout comme Raphaël Kralj, le directeur du Méga Kiné de Freyming Merlebach. Ici, c'est tout l'extérieur qui fait l'objet de travaux : démolition de l'ancien cinéma Paradisio et construction d'un nouveau restaurant, plus proche du cinéma. Mais les travaux intérieurs attendront, faute de visibilité sur la suite : "la rénovation complète du cinéma, qui était prévue au troisième trimestre de l'année passée, est complètement en suspens. Les fonds sont toujours là, mais il est logique que l'on attende de voir quand et comment on va redémarrer", explique-t-il.

A noter aussi que les travaux du Kinepolis de Waves avancent. Le cinéma ouvrira cette année même si l'on n'a pas encore de date précise. Ce que l'on sait, c'est qu'il sera doté de six salles et 884 fauteuils, et de la technologie laser pour l'image, comme la nouvelle salle du Forum à Sarreguemines.